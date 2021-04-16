ميركل تتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا

تلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المتسجد.

وقالت إحدى الصحف الألمانية، أمس الخميس، أن ميركل سوف تتلقى لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة.

وتندرج ميركل ضمن الفئة المؤهلة للحصول على اللقاح، إذ إنها تبلغ من العمر 60 عاما.

وأعلن المتحدث باسم حكومة ميركل، شتيفان زايبرت، الأسبوع الماضى فى تصريحات صحفية، أن المستشارة تريد أن تتلقى اللقاح قريبا.

وأشار متحدث باسم الحكومة أمس الخميس إلى تصريحات زايبرت، لكنه رفض تأكيد موعد التطعيم اليوم الجمعة، لافتا إلى أنه لن يتم الإبلاغ عن الأمر إلا بعد أن تتلقى المستشارة اللقاح.

من جانبه، ناشد معهد روبرت كوخ الألمانى الأوساط السياسية بضرورة كسر الموجة الثالثة لوباء كورونا.

وقال رئيس المعهد لوتار فيلر "يتعين علينا خفض أعداد الإصابة من السذاجة الاعتقاد أنه يمكن اختبار رحيل الفيروس".

وأضاف فيلر فى تصريحات صحفية، أمس الخميس، من العاصمة برلين، أن خفض أعداد الإصابات يستلزم وضع لوائح واستراتيجيات فعالة مع المثابرة في التنفيذ، وتابع فيلر "الوضع في المستشفيات يتفاقم بشكل كبير وسوف يصيبنا بشكل أقوى من الموجة الثانية يتعين علينا اتخاذ إجراء الآن".

وأوضح المعهد الألمانى أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 29 ألفا و426 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلا عن 294 حالة وفاة.

وقال تقرير حول الوضع المحدث للمعهد "بعد تراجع مؤقت في عدد الحالات على مدار أيام عيد الفصح، سيستمر الارتفاع الشديد للإصابات".

وبحسب المعهد، تراجع معدل إجراء اختبارات الكشف عن كورونا وتسجيل حالات إصابة على مدار أيام عيد الفصح.

وكانت ميركل أعلنت فى مارس الماضى، أنها نفسها ستحصل على لقاح أسترازينيكا عند استدعائها للحصول على اللقاح.

وأضافت ميركل أن شعار الحكومة للتصدي لوباء كورونا هو "التطعيم والتطعيم والتطعيم".

جاءت تصريحات ميركل آنذاك في الوقت الذي تستأنف فيه ألمانيا طرح لقاح أسترازينيكا، بعد يوم من تأكيد وكالة الأدوية الأوروبية أن اللقاح "آمن وفعال" في الوقت نفسه في الوقاية من فيروس كورونا ولا يرتبط بزيادة في إجمالي خطر حدوث الانصمام الخثاري، أو جلطات الدم.