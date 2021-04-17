سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 17-4-2021 فى البنوك

يعرض لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار في البنوك التي تشمل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 17-4-2021 في مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 17-4-2021 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

تداول سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.82 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.22 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.01 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.15 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.98 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.10 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في قناة السويس

وبلغ سعر الدينار الكويتي في قناة السويس اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.80 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.17 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وتداول سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.07 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.17 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وشهد سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.51 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.20 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.98 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.18 جنيه.