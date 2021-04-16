الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة مرتبط بفشل وظائف القلب بين الشباب

حذر أطباء بريطانيون من الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة بين الشباب وما يمثله من آثار سلبية خطيرة على صحتهم فى مقدمتها فشل فى وظائف القلب.



وأورد الباحثون ، فى سياق نتائجهم المتوصل إليها ونشرت فى " المجلة الطبية البريطانية" ( BMJ) ، حالة شاب يبلغ من العمر 21 عاما ، كان يشرب 4 علب من مشروبات الطاقة يوميا بإنتظام على مدار العامين ، ليقع فريسة عدم إنتظام ضربات القلب ، فضلا عن فشل فى وظائفه، و يقضى أربعة اشهر فى العناية المركزة متأثرا بمعاناته من مشاكل فى التنفس عند بذل أى مجهود حركى ، او حتى عند الإستلقاء ، وفقدان كبير فى الوزن .

أضاف الباحثون ، فى دراستهم ، إلى مجموعة متزايدة من الأدلة علىى صحة المخاوف المتزايدة بشأن الأضرار التى تلحق بوظائف القلب جراء تناول هذة النوعية من المشروبات .

وأوضحت الدرسة إعتياد الشاب على تناول ما معدله 4 علب ( كانز) سعة 500 مللتر من مشروبات الطاقة كل يوم ، حيث تحتوى كل علبة على 160 ملج من الكافيين إضافة إلى بروتين " التورين" ، فضلا عن مكونات أخرى مختلفة .. كما أكد المريض الشاب على معاناته من نوبات عسر هضن ، ورعشة جنبا إلى جنب خفقان فى القلب .. وفى الأشهر الثلاثة التى سبقت دخوله إلى المستشفى ، أجبر على التوقف عن دراسته الجامعية لأنه شعر بتوعك وخمول .



فقد كشفت فحوصات الدم والمسح الضوء ، وقراءات مخطط كهربية القلب ، التى أجراها الباحثون فى كلية الطب جامعة "لندن" ، أنه مصاب بفشل في القلب ، وفشل كلوي على حد سواء ، وهو شديد بما يكفي لتبرير إجراء عملية زرع عضوين له .. في حين أنه لا يزال من المحتمل أن يحتاج إلى عملية زرع كلية ، بسبب حالة غير مرتبطة .. هذا ، وقد تحسنت أعراض القلب ووظائفه بشكل ملحوظ مع العلاج بالعقاقير وبعد أن توقف عن تناول مشروبات الطاقة تمامًا " .

ومع ذلك ، من الصعب التنبؤ بالمسار السريري للشفاء أو احتمالية الإنتكاس .. شدد الباحثون على النتائج المتوصل إليها ما هى إلا نتاج دراسة واحدة ، لكن كان هناك العديد من المقالات الأخرى بالإضافة إلى مقالات المراجعة التي سلطت الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن الأضرار المحتملة لنظام القلب والأوعية الدموية لمشروبات الطاقة .



ويرى الباحثون إلى أن التحفيز المفرط للكافيين للجهاز العصبى "السمبثاوى" يعد أحد العوامل المساهمة فى الأضرار التى تلحق بمفرطى مشروبات الطاقة.

ومن المعروف أن مشروبات الطاقة تعمل على رفع مستوى ضغط الدم ، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى إضطراب فى ضربات القلب... مشددين على ضرورة رفع الوعى بأضرار محتوى هذة النوعية من المشروبات المنتشرة بصورة كبيرة بين العديد من الفئات ، خاصة الشباب ..وقد يصل الأمر بالبعض بأدمان هذة المشروبات ".