«النمر» يتصدر تريند تويتر ويوتيوب

بعد الأداء الرائع الذي تميز به أداء محمد إمام في مسلسل "النمر"، تصدر مسلسله تريند رقم واحد على تويتر، حيث انهالت عليه تويتات الإعجاب بالمسلسل وبأدائه خصوصًا والذي يشبه كثيرًا أداء والده الزعيم الكبير عادل إمام خصوصًا في تقديم الكوميديا، ولم يقف النجاح على ذلك ولكن تصدر موقع البحث جوجل، وأيضًا تصدر فيديو من الحلقة الثالثة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "النمر" أحداثا شيقة حيث قامت إحدى العصابات بخطف كل من الفنانة هنا الزاهد والنجم محمد إمام، الذي يظهر بشخصية صعيدية فاقده الذاكرة تدعى "نوح" خلال أحداث مسلسل النمر والمعروض حاليا على قناة الحياة الفضائية.

وانتحلت العصابة صفة أهل الفنان محمد إمام الذي فقد ذاكرته في أحداث الحلقة الأولى بعد أن صدمته الفنانة هنا الزاهد بسيارتها وقامت بالاتصال بها على أنهم أهله الذي يبحثون عنه وعندما قامت بتوصيله إليهم قاموا بخطفهم وبرفقتهم كل من الفنان حجاج عبدالعظيم، ومحمود حافظ مقابل فدية مالية من والدها الفنان محمد رياض الذي يظهر بشخصية كبير تجار الذهب وقيمتها 10 ملايين جنيه.

واستطاع محمد إمام الهرب من العصابة التي قامت باختطافهما وذلك بعد أن قام بفك الأقفال التي كانا مقيدين بها وأبلغا الشرطة بالواقعة.

وقام محمد رياض بفسخ خطوبة ابنته هنا الزاهد من الفنان خالد أنور الذي يظهر بشخصية "حسن الحلق" نجل الفنان بيومي فؤاد وذلك بعد أن كشف له علمه بزواجه السري من الفنانة ولاء الشريف.

في نفس الحلقة تعرض الفنان محمد رياض الذي يظهر بشخصية تدعى "الشيمي" للإصابة بطلق ناري وذلك بعد هجوم إهدى العصابات المسلحة على محل الذهب الذي يمتكله في حي الصاغة.

وقام محمد إمام الذي يظهر بشخصية صعيدية بالدفاع عن محمد رياض وتمكن من إنقاذه؛ إلا أن تعرض محمد رياض لعيار ناري في كتفه وقام على الفور بنقله إلى المستشفى ليقرر بعد ذلك أن يعمل معه بعد أن انقذ حياته.

وقامت الفنانة نرمين الفقي والتي تظهر بشخصية تدعى "شمس الخلق" بإبلاغ الشرطة بأن محمد رياض وراء هذا الحادث كي يأخذ تعويضا من الشركة المؤمنة لمصانعه ومحلاته بعد الهجوم المسلح الذي تعرض له



يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.