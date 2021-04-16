أبرزها تسوس الأسنان.. تعرف على أسباب فقدان حاستي الشم والتذوق

أسباب فقدان الشم والتذوق

يعاني العديد من الأشخاص فقدان حاستي الشم والتذوق، وليس السبب واحد لكافة الحالات فلابد من التشخيص الناجح اولًا ومن ثم الحصول على العلاج الخاص بالحالة.

وفقًا لموقع HALTH ONLINE يوجد أسباب عدة ينتج عنها فقدان حاستي الشم والتذوق أي الشعور بطعم معدني في الفم أو غياب التذوق بشكل مؤقت فأغلب الفقدان يكون مؤقت ونادرًا ما يفقد الشخص الحاستين بشكل دائم.

وأضاف الموقع أن الأسباب ما بين نزلات البرد أو أمراض الجهاز العصبي أو بسبب أمراض الشيخوخة.

◄ أمراض الجهاز العصبي

وتشمل الأعراض فقدان الاحساس بالحرارة، تورم وتخدر اللسان، ويسبب ايضا أمراض الجهاز العصبي في فقدان التذوق حيث تؤثر في رسائل الجهاز العصبي لأنسجة الجسم المختلفة، ومنها المتحكمة في حاسة التذوق.

◄ أسباب فقدان حاستي الشم والتذوق

نزلات البرد والانفلونزا

الجيوب الأنفية

تسوس الأسنان

التهابات وأمراض اللثة

التدخين

التهابات الغدد اللعابية

التهابات الحلق

بعض الأدوية وإصابات الرأس والأذن

نقص التغذية وخاصة الزنك

أما علاج فقدان حاستي الشم والتذوق تشمل ما يلي:

المضادات الحيوية التى يصفها الطبيب

مكملات الزنك في حالة نقصه ومن مصادر الزنك الشيكولاته، المكسرات، البيض، منتجات الألبان، اللحوم، البقوليات .

مضادات الاحتقان لتخفيف أعراض نزلات البرد والانفلونزا.

أدوية لتقليل آثار الجهاز العصبي

الحفاظ على عدم تسوس الاسنان حيث أن طبقة البلاك تساهم في تقليل حاسة التذوق والشم

الحصول على النظام الغذائي الصحي حيث يساهم نقص الفيتامينات والمعادن في فقدان حاسة التذوق مثل الزنك وفيتامين ب12، لذا يجب إدخال الأطعمة التى تحتوي على هذه الفيتامينات.

طرق طبيعية لرجوع حاستي التذوق والشم

هناك أيضًا طرق طبيعية لرجوع حاستي التذوق والشم، من بينها زيت الخروع هو يعد من الزيوت المضادة للالتهابات، من خلال وضع بعض النقاط منه في الانف بعد التدفئة، وايضًا الثوم يعتبر مضاد التهابات طبيعي ، بالإضافة إلى الزنجبيل الذي يعد طعام قوي يساعد على استرجاع براعم التذوق، من خلال تناوله صباحًا مع الحرص على عدم تناوله بكمية كبيرة حتى لا يسبب تهيج الحلق، من خلال غلي كمية بسيطة وشرب المشروب وهو دافىء