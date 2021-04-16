مؤلف «النمر»: ثالث تعاون مع محمد أمام.. والحلقات المقبلة مفاجأة

أكد علي وجود كيميا بينهم

أعرب السيناريست محمد صلاح العزب عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسله الجديد "النمر" للنجم محمد إمام والذي يعرض حصرياً على قناة الحياة خلال شهر رمضان الجاري، موضحاً أن العمل انطلق بأحداث سريعة ومتلاحقة مع عدد من مشاهد المطاردات والأكشن وذلك جذب الجمهور.

سر الكيميا بين العزب وإمام

وأكد العزب في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، على وجود كيماء تجمع بالنجم محمد إمام في العمل لاسيما وأن النمر يسجل التعاون الثالث بينهما بعدما قدما "دلع بنات" و"هوجان" مشيراً إلى أن إمام متعاون جداً ويعمل الثنائي سوياً على موضوع المسلسل ورسم كل شيء في تفاصيل الشخصية بداية من اللبس والشكل الظاهري والشنب واللحية وكذلك اللهجة التي تتكلم بها الشخصية".

سبب الربط بين النمر وهوجان

وأوضح العزب إلى أن "النمر" ليس له علاقة تماماً بمسلسل "هوجان" الذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث هناك اختلاف في كل شيء وأن كان الربط فقط بسبب الأكشن ولكن ذلك لا يعد تشابهاً، لافتاً أن الأحداث ستشهد مفاجآت خلال الحلقات المقبلة، متمنياً أن يحقق نجاحاً يفوق "هوجان" و"دلع بنات".

فريق عمل المسلسل

مسلسل "النمر" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، إيناس كامل، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وحنان سليمان، ومحمد محمود، وحمدي هيكل، ولمياء الأمير.

ويعرض مسلسل "النمر" علي قناة الحياة خلال سباق رمضان وهو ويقدم فيه محمد دور صعيدي لأول مرة في حياته، وهو الوحيد الذي يتحدث بالصعيدي من بين كل الأبطال، وبذل محمد إمام مجهود كبير على الشخصية قبل بدء التصوير لاسيما لتحدثه بلهجة صعيدية مختلفة عن باقي الأبطال، إضافة إلى أن العمل يتضمن العديد من مشاهد الأكشن التي تدرب عليها بشكل مميز، وحقق المسلسل ردود أفعال إيجابية مع عرض الحلقة الأولى وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد مشاهد الأكشن إلى تضمنتها الحلقة الأولي، ومن المقرر أن تشهد الحلقات المقبلة مشاهد أكشن كثيرة بشكل مختلف.