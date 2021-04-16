الجمعة 16 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حسن الختام

«فتح الله» فقيد «الناعورة».. نظم قافلة خيرية مجانية ورحل خروجها

الشاب المتوفى باازمه
الشاب المتوفى باازمه قلبيه

اتشحت قرية زاوية الناعوره التابعه لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية بالسواد حزنا على الشاب وليد محمود فتح الله والذي كان قضى يومه في أعمال الخير وكان من أعماله الأخيرة تنظيم قافلة طبية مجانية وما إن اقترب موعدها وبعد يوم شاق من الاستعدادات، ذهب الشاب ليستريح، إلا أنه توفي إثرا أزمة قلبية مفاجئة، وسادت حالة من الحزن الشديد علي وفاة الشاب .


وأكد سامح الورداني أحد شباب القرية، أن الفقيد هو شاب من مجموعة شباب زاوية الناعورة ومن أهم الشخصيات الموجودة في العمل العام والخيري وتنظيم حملة إفطار صائم، وساعد في حالات مرضية كثيرة جدا بحكم عمله بوزارة الصحة وساهم في العديد من الأعمال الخيرية ومنها جمع أموال لعلاج  لحالات العزل المنزلي، وشراء أسطوانات، وساعد في العديد من الحالات المرضية .


وأضاف "الورداني" ، أن فتح الله كان له دور كبير في جمع مبلغ كبير لمريض لزراعه فص الكبد، وساهم في عودة شاب من بلده كان مغتربا عن أسره لمده 7 اعوام بعد المساهمة في دفع الغرامة، وشارك في حملة إفطار صائم السنوية، وكانت آخر رحلة الخير قبل وفاته بساعات هي قافلة الكشف المجانية ولكن لم يكتمل حلمة وفارق الحياة بعد التجهيز لها بثلاث ساعات .

 

وينظم شباب قرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، القافلة الطبية المجانية اليوم الجمعة، علي روح فقيد الشباب، بمشاركة عدد كبير من الأطباء، فضلا عن مركزا للأشعة، ومعملا متخصصا في التحاليل، وأكد شباب زاوية الناعورة أن كافة الكشوفات مجانية بدون مقابل مادي  .

 

"في نفس يوم الوفاة، ذهب إلي بيته فشعر بالتعب الشديد وتم نقله إلي المستشفي ولكن قضاء الله وقدره، والصدمة الكبيرة عند الساعة الرابعة فجراً عندما علم اصدقاءة بوفاتة، وتم تسمية القافلة  الطبية الخيرية التي كان يشارك في تجهيزها علي اسمه كصدقة على روحه" .

ازمة أزمة قلبية مجانية قافلة الصائمين حسن الخاتمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة إبراهيم يوسف لاعب منتخب مصر السابق في اليمن

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2021 للعاملين فى الدولة

موعد فتح «قاعة المومياوات الملكية» أمام الجمهور بمتحف الحضارة

خطوات تحميل 9 منصات جديدة على تابلت طلاب الثانوية العامة

اصطدام قطار أبو قير بسيارة بمزلقان سيدي بشر في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

عمر عبد المتعال السلايمي يكتب: إرادة شعب وقيادة حكيمة

مؤمن سليم يكتب: التشريع بين السياسة والصياغة (2- 3)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الحرم الإبراهيمي

فلسطين تسجل 1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا