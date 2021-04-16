«فتح الله» فقيد «الناعورة».. نظم قافلة خيرية مجانية ورحل خروجها

حسن الختام

اتشحت قرية زاوية الناعوره التابعه لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية بالسواد حزنا على الشاب وليد محمود فتح الله والذي كان قضى يومه في أعمال الخير وكان من أعماله الأخيرة تنظيم قافلة طبية مجانية وما إن اقترب موعدها وبعد يوم شاق من الاستعدادات، ذهب الشاب ليستريح، إلا أنه توفي إثرا أزمة قلبية مفاجئة، وسادت حالة من الحزن الشديد علي وفاة الشاب .



وأكد سامح الورداني أحد شباب القرية، أن الفقيد هو شاب من مجموعة شباب زاوية الناعورة ومن أهم الشخصيات الموجودة في العمل العام والخيري وتنظيم حملة إفطار صائم، وساعد في حالات مرضية كثيرة جدا بحكم عمله بوزارة الصحة وساهم في العديد من الأعمال الخيرية ومنها جمع أموال لعلاج لحالات العزل المنزلي، وشراء أسطوانات، وساعد في العديد من الحالات المرضية .



وأضاف "الورداني" ، أن فتح الله كان له دور كبير في جمع مبلغ كبير لمريض لزراعه فص الكبد، وساهم في عودة شاب من بلده كان مغتربا عن أسره لمده 7 اعوام بعد المساهمة في دفع الغرامة، وشارك في حملة إفطار صائم السنوية، وكانت آخر رحلة الخير قبل وفاته بساعات هي قافلة الكشف المجانية ولكن لم يكتمل حلمة وفارق الحياة بعد التجهيز لها بثلاث ساعات .

وينظم شباب قرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، القافلة الطبية المجانية اليوم الجمعة، علي روح فقيد الشباب، بمشاركة عدد كبير من الأطباء، فضلا عن مركزا للأشعة، ومعملا متخصصا في التحاليل، وأكد شباب زاوية الناعورة أن كافة الكشوفات مجانية بدون مقابل مادي .

"في نفس يوم الوفاة، ذهب إلي بيته فشعر بالتعب الشديد وتم نقله إلي المستشفي ولكن قضاء الله وقدره، والصدمة الكبيرة عند الساعة الرابعة فجراً عندما علم اصدقاءة بوفاتة، وتم تسمية القافلة الطبية الخيرية التي كان يشارك في تجهيزها علي اسمه كصدقة على روحه" .