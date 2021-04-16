مصرع عامل في خصومة ثأرية بالبدرشين

لقي عامل مصرعه بإحدى قرى البدرشين في الجيزة، إثر إطلاق شخصين النار عليه ما أسفر عن مقتله في الحال، وأشارت التحريات إلى أن خلافات متعلقة بخصومة ثأرية وراء ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه، في قرية تابعة لدائرة المركز.

بإجراء التحريات تبين للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، والنقيب أحمد فايز، أن شخصين أطلقا النار على المجني عليه، ما أسفر عن مقتله، بسبب خصومة ثأرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.