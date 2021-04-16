الجمعة 16 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الوداع الأخير..

استعدادات العائلة المالكة البريطانية لجنازة الأمير فيليب

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

أعلن قصر باكنجهام عن إجراءات وأسماء الضيوف المدعوين لجنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، الذي رحل الأسبوع الماضي.

وترصد الدستور في التقرير التالي أخر التحركات والإجراءات قبيل مراسم الجنازة غدا:

 

مقر إقامة الجنازة

 

ومن المقرر أن يتم إقامة جنازة الأمير فيليب في كنيسة القديس جورج في ويندسور، غربي لندن، غدا السبت.

وتوفي الأمير فيليب السبت الماضي، عن عمر 99 عاما.

وألغيت مراسم التأبين بسبب تفشى وباء كورونا، وستتألف جماعة المعزين فقط من الأقارب والأصدقاء المقربين، وشيكون عدد الضيوف 30 ضيف فقط.

فصل بين الأمير ويليام وشقيقه هاري

ولأول مرة منذ لقاء الأمير هارى مع أوبرا وينفرى، سيجتمع مع أخيه الأمير وليام للسير خلف نعش دوق إدنبرة مع والدهما تشارلز وأفراد آخرين من العائلة المالكة، كجزء من موكب خاص قبل مراسم الجنازة ، لكنهما سيكونان مفصولين خلال المسيرة، ولن يكونا متجاورين.

ورغبت الملكة إليزابيث بأن لا يسير الأميران البريطانيان ويليام وهاري بجوار بعضهما خلف نعش جدهما الأمير فيليب، خلال جنازته، غدا السبت.

وأفادت صحيف الديلى ميل البريطانية، بأن بيتر فيليبس، نجل الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث سيقف بين هاري وويليام، خلال سيرهما في الموكب الذي يتبع نعش الأمير فيليب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عقب وصول التابوت إلى كنيسة سانت جورج في وندسور، سيجلس ويليام في مقعد منفصل أمام أخيه هاري.

أبرز المدعوين في جنازة الأمير فيليب

ومن المقرر أن يحضر قداس جنازة الأمير فيليب، الملكة إليزابيث الثانية، وأولادها والأمير الراحل الأربعة، وأحفادهما الثمانية، وابنة شقيقة الملكة ونجل شقيقها وثلاثة من أبناء عمومتها.

كما سيحضر أقارب الأمير فيليب الألمان، برنارد أمير بادن بالوراثة، والأمير دوناتوس أمير ولاية هيسن، والأمير فيليب من هوهنلوه - لانجنبرج.

ولن تحضر ميغان، دوقة ساسيكس وزوجة الأمير هاري، بسبب حملها.

وعقب نقل التابوت إلى الكنيسة، سيتقدم ويليام على أخيه حيث تصل العائلة المالكة في أزواج.

وأوضح القصر أن الرجال الملكيين سيرتدون معاطف رسمية طويلة مع ميدالياتهم، وأن النساء سيرتدين فساتين صباحية.

وجاءت الموافقة من قبل الملكة فى اللحظات الأخيرة، وذلك لتقديم جبهة عائلية موحدة، وسط مخاوف من أن يكون هاري هو الأمير الوحيد الذي لا يرتدي الزي العسكري خلال الجنازة.

 

إجراءات الملكة إليزابيث الاحترازية

ولن تشارك الملكة في الموكب قبل الجنازة، وسيتبع الأمير تشارلز وشقيقته الأميرة آن سيارة من طراز لاند روفر معدلة خصيصا، ستنقل نعش الدوق إلى الكنيسة الصغيرة.

وسترتدي الملكة، مثل جميع الضيوف الثلاثين المدعوين إلى الجنازة، كمامة صحية، وستجلس بمفردها في ساحة كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور، مع اتباع جميع المعزين إرشادات الوقاية من فيروس كورونا.

قصر باكنغهام الأمير فيليب جنازة الأمير فيليب الملكة إليزابيث الضيوف

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