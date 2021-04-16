كشف غموض مقتل شخص بقرية فيشا بالبحيرة

أثناء السحور..

قتل شخص إثر إصابته بحجر بعد محاولته الهجوم بصحبة عدد من أنصاره على منزل إحدى الأسرة بمركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة، بهدف الانتقام من رب الأسرة الذى رفض الخضوع لسطوته ودفع إتاوة.



وشهدت قرية فيشا، التابعة لدائرة مركز شرطة المحمودية، بمحافظة البحيرة، فى الساعات الأولى من فجر اليوم، جريمة قتل راح ضحيتها بلطجى حاول الهجوم على أحد المنازل لطلب إتاوة، حيث فوجئ أهالى القرية وقت السحور، بقيام البلطجى مصطحبا مجموعة من أنصاره بمهاجمة منزل أحد الأهالى مستخدمين الأسلحة البيضاء والشوم، لم يجد أهل المنزل سوى الحجارة لمنع اعتدائه عليهم وقاموا بالصعود أعلى المنزل وأنهالوا عليه بالحجارة حيث أصابه أحدها فى مقتل وأودى بحياته، بينما تمكن أنصاره من الهرب.

جهود الأجهزة الأمنية



وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور المحمودية بالعثور على جثة لشخص يدعى "أبو عبده" والسابق اتهامه بارتكاب جرائم البلطجة وفرض السطوة على الأهالى والحصول منهم على مبالغ مالية فى أحد الشوارع بقرية فيشا التابعة لدائرة المركز، إثر إصابته بجرح فى رأسه، على إثر مشاهرة مع إحدى أسر القرية.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات وأقول الأهالي وقوع مشاجرة بين المجنى عليه وآخرين، فجر اليوم، وذلك لمحاولته الحصول على بعض الإتاوات، تبادلا خلالها إلقاء الحجارة، مما تسبب فى إصابة المجنى عليه بجرح رضى بفروة الرأس من الخلف ووجود دماء بالأنف والأذن وسحجات بالعين اليسرى وتورم بالجانب الأيسر إثر كدمه.

وقامت قوات الأمن بإحكام السيطرة الأمنية على القرية، وتواصل إعمال ضبط المتهمين المشاركين فى الواقعة، فى الوقت تفسه الذى تم نقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.