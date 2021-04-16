بولندا تسجل 17 ألفًا و847 إصابة جديدة في 24 ساعة

كورونا..

أعلنت السلطات الصحية في بولندا، اليوم الجمعة، تسجيل 17 ألفًا و847 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و660 ألفًا و88 مُصابًا.

وذكرت وزارة الصحة، في بيانها الذي أورده موقع "بولاند إن"، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 61 ألفًا و202 حالة وفاة، فور تسجيل 595 وفاة جديدة منذ أمس الخميس.

وأضافت أيضًا أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا مليونين و255 ألفًا و232 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى 343 ألفًا و648 حالة على مستوى البلاد.

جدير بالذكر أن عدد الحاصلين على لقاح "كورونا" في بولندا بلغ حتى الآن 8 ملايين و484 ألفًا و815 شخصًا.

وأعلنت السلطات الصحية في بولندا، أمس الخميس، تسجيل 21 ألفًا و130 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و642 ألفًا و242 مُصابًا.

ذكرت وزارة الصحة- في بيانها الذي أورده موقع “بولاند إن"- أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 60 ألفًا و612 حالة وفاة، فور تسجيل وفاة جديدة منذ أمس الأربعاء، مضيفة أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا مليونين و238 ألفًا و638 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى 342 ألفًا و992 حالة على مستوى البلاد.

جدير بالذكر أن عدد الحاصلين على لقاح "كورونا" في بولندا بلغ حتى الآن 8 ملايين و223 ألفًا و370 شخصًا.

كورونا حول العالم

يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض أكثر من 139 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و989 ألف شخص حتى الآن.

سجلت السلطات الصحية في بولندا، الأحد، 21 ألفا و703 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد “كوفيد-19" ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى مليونين و574 ألفا و631 حالة.

وأوضح "راديو بولندا" أن السلطات الصحية سجلت اليوم، أيضا، 245 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 58 ألفا و421 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد، حتى الآن، بلغ مليونين و171 ألفا و301 شخص، فيما يرقد أكثر من 33 ألف شخص في المستشفيات لتلقي العلاج.. ويتلقى أكثر من 300 ألف شخص العلاج في المنازل.