الجمعة 16 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا..

بولندا تسجل 17 ألفًا و847 إصابة جديدة في 24 ساعة

فحص كورونا في بولندا
فحص كورونا في بولندا

أعلنت السلطات الصحية في بولندا، اليوم الجمعة، تسجيل 17 ألفًا و847 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و660 ألفًا و88 مُصابًا.

وذكرت وزارة الصحة، في بيانها الذي أورده موقع "بولاند إن"، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 61 ألفًا و202 حالة وفاة، فور تسجيل 595 وفاة جديدة منذ أمس الخميس.

وأضافت أيضًا أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا مليونين و255 ألفًا و232 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى 343 ألفًا و648 حالة على مستوى البلاد.

جدير بالذكر أن عدد الحاصلين على لقاح "كورونا" في بولندا بلغ حتى الآن 8 ملايين و484 ألفًا و815 شخصًا.

وأعلنت السلطات الصحية في بولندا، أمس الخميس، تسجيل 21 ألفًا و130 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و642 ألفًا و242 مُصابًا.

ذكرت وزارة الصحة- في بيانها الذي أورده موقع “بولاند إن"- أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 60 ألفًا و612 حالة وفاة، فور تسجيل وفاة جديدة منذ أمس الأربعاء، مضيفة أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا مليونين و238 ألفًا و638 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى 342 ألفًا و992 حالة على مستوى البلاد.

جدير بالذكر أن عدد الحاصلين على لقاح "كورونا" في بولندا بلغ حتى الآن 8 ملايين و223 ألفًا و370 شخصًا.

كورونا حول العالم

يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض أكثر من 139 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و989 ألف شخص حتى الآن.

سجلت السلطات الصحية في بولندا، الأحد، 21 ألفا و703 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد “كوفيد-19" ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى مليونين و574 ألفا و631 حالة.

وأوضح "راديو بولندا" أن السلطات الصحية سجلت اليوم، أيضا، 245 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 58 ألفا و421 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد، حتى الآن، بلغ مليونين و171 ألفا و301 شخص، فيما يرقد أكثر من 33 ألف شخص في المستشفيات لتلقي العلاج.. ويتلقى أكثر من 300 ألف شخص العلاج في المنازل.

الصحة البولندية كورونا المرأة والفتاة خلال جائحة كورونا جائحة كورونا بولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد فتح «قاعة المومياوات الملكية» أمام الجمهور بمتحف الحضارة

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2021 للعاملين فى الدولة

خطوات تحميل 9 منصات جديدة على تابلت طلاب الثانوية العامة

«100 مليون وجبة».. تفاصيل أكبر حملة لتوزيع الطعام فى رمضان

حالة الطقس اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 فى محافظات مصر

موعد مسلسل ملوك الجدعنه والإعادة على قناة mbc مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

70 ألف مصل بالمسجد الأقصى فى الجمعة الأولى من رمضان

الاحتلال يقصف مواقع في غزة.. والخارجية الفلسطنية تدين

أمين سر «الوطني الفلسطيني»: مصر والرئيس السيسي الراعي العربي للقضية الفلسطينية