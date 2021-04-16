تأجيل امتحانات الميد تيرم في جنوب الوادي بقنا

استجابة لمطلب اتحاد الطلاب

قرر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، تأجيل امتحانات الميد ترم لما بعد شهر رمضان المبارك، وذلك في أشتجابة سريعة للطلب الذي قدمه أتحاد طلاب الجامعة.

وتقدم اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، بالشكر للدكتور يوسف الغرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك على موافقتهم للطلب المقدم من اتحاد الطلاب بتأجيل كل امتحانات الميد ترم لجميع الكليات، لما بعد شهر رمضان تخفيفًا علي الطلاب في ظل الصيام و الحر و حفاظاً علي الطلاب من عدوي فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، قد أعلن منذ يومين عن فوز الطالب عبدالرحيم عبدالباسط محمد بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة بالمركز الثانى فى مسابقة الملتقى الخامس للنانوتكنولوجى (اون لاين) فى مجال الابتكار والاختراع لأندية العلوم بالجامعات المصريه والتى نظمتها جامعة طنطا خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠ حتى ٢٥فبراير ٢٠٢١لمدة شهرين واكد رئيس الجامعة على تميز طلاب الجامعة فى مشاركتهم فى الانشطة المختلفة وتمثيلهم المشرف للجامعة لما يملكون من قدرات ومهارات تؤهلهم للفوز وتحقيق مراكز متقدمة ..

وأضاف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الجامعة شاركت بهذه المسابقة فى مجالين وهم مجال الابتكارات والاختراعات وحصلت على المركز الثانى على مستوى الجامعات المشاركة والتى بلغ عددها ١٢ جامعة وشاركت ايضا الجامعة فى مجال البحث العلمي بمسابقة افضل بحث علمى وأشاد نائب رئيس الجامعة بدعم ورعاية رئيس الجامعة لكل الطلاب الذين يشاركون فى تمثيل الجامعة فى المسابقات مما يساهم فى تحقيق مراكز متقدمة للجامعة فى كافة الانشطة، وتعد علوم النانوتكنولوجى هى من العلوم الحديثة والمتقدمة وتدخل فى مجالات عديده من الصناعات الطبية والدوائية وتنقية المياه .