«الباعة الجائلين»: أسرنا مهددة بالتشرد بسبب غياب عدالة توزيع «سوق العصر»

في بورسعيد

شهد محيط سوق العصر نطاق حي العرب أحد أقدم أحياء محافظة بورسعيد أزمة غير مسبوقة، دفعت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن بورسعيد لفرض كردون أمني بمحيط حي العرب والسوق ، نتيجة الحملات اليومية التي تقوم بها المحافظة لإزالة أسواق "الروضة وكسري، والغوري، والقليوبية، وسوق ستوتة" العشوائية، ليخرج محسن نشأت رئيس جمعية الباعة الجائلين عن صمته قائلا "أكثر من 4000 شخص شغالين بياكلوا ويشربوا من الفروشات دي هيروحوا فين ويعيشوا منين؟".

وشهد محيط "حي العرب" تجمعات لـ 470 من الباعة الجائلين المتظلمين من حصر ومعاينة إدارة الإنتاج التعاوني بالمحافظة، والتي كانت مسئولة عن حصر المستحقين لبدائل السوق العشوائي، وصاحبة القرار في تسليم وحدات بديلة بسوق العصر 1 و 2.

وأعلن محسن نشأت رئيس جمعية الباعة الجائلين الحكومية المُشهرة ببورسعيد في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الجمعية مع إعلان المحافظة نيتها لإزالة الباعة الجائلين بالأسواق الخمس وتسليمهم وحدات بديلة، قامت بحصر كافة الباعة واستقرت علي 320 مستحق، وقامت بتسليم الأسماء للمحافظة و7 جهات أخرين بمذكرة رسمية، وذلك في شهر فبراير من عام 2020 .

وكشف "محسن نشأت"، أن إدارة الإنتاج التعاوني قامت بتشكيل لجنة لحصر الباعة، وأكد علي أن أعمال الحصر افتقرت الي معايير الأحقية، حيث جمعت 1170 بطاقة من بينهم عمال وسكان، حتي أن بعض مستقلي المواصلات العامة حينما وجدوا جمع بطاقات سلموا بطاقاتهم كمستحقين، وأشار الي أن اللجنة وضعت المحافظة في أزمة كبيرة قد تكون نتائجها كارثية.

وأشار "نشأت" أنه أستقبل عدداً كبيراً من الباعة الذين فوضوا رسمياً الجمعية للمطالبة بحقوقهم بموجب خطابات رسمية، وأكد أن الـ 470 بائع ليس لديهم أبواب رزق سوي"الفروشات" التي يجب أن يحصلوا علي بديل لها بالأسواق الحضارية، مشيرا إلى أن إجراءات التسليم افتقرت الي العدالة، مؤكداً أن من بين الـ 71 الذي تم تسليمهم بسوق العصر 1، و الـ 109 الذي تم تسليمهم بسوق العصر 2 غير مستحقين، وكشف أن هناك وحدات تم تسليمها بالوساطة والمحسوبية.

واستغاث "محسن نشأت" بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظة بورسعيد، وذلك لسرعة التدخل لإنقاذ حياة 470 أسرة بورسعيدية مهددة بالتشرد، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة والجمعية والباعة، وذلك لإعادة بحث وتحديد الأحقيات واستبعاد الحالات التي تسلمت بالمخالفة للقانون، وكذلك تمكين أصحاب الحقوق.

وثمن "نشأت" جهود الدولة المصرية في القضاء علي الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق أدمية متطورة، مؤكداً علي أن مصر في عهد الرئيس السيسي كانت وستظل حاضنة لأبنائها، مشيراً الي أن فشل إجراءات أي جهة تنفيذية يجب أن يتم التعامل معه في إطار رؤية مصر 2030 التي يحلُم بها المصريين.

والتقت “الدستور” بعدد من الباعة الجائلين وأصحاب الفروشات بالأسواق العشوائية القديمه والذين أكدوا أن لهم الأحقية إلا أن المحافظة استبعدتهم من الحصول علي محال داخل السوق الجديد ليصبحوا في الشارع بلا محل عمل أو مصدر لكسب الرزق.

يقول أحمد خالد " بائع": فوجئت أن سبب عدم الأحقية أن لديه بطاقة استيرادية، وذلك بالرغم من عدم ملكيته لبطاقة وعدم قيامه بالعمل بالاستيراد من قبل، قائلاً: "والله حاجة تجن العقل".



ويقول "عبده مصطفي يوسف، وأبو ضيف محمود تمام"، أنهما ليس لديهما مصدر رزق الا السوق، وأشارا إلي انهما فوجئا بعدم أحقيتهما، ومع تقدمهما بتظلم جاء الرد أنهما "لم يتم حصرهما"، وتساءلا "ازاي واحنا ليل نهار في السوق وبورسعيد كلها بتشتري من عندنا".

أما حسن عبد المجيد فقال "أنا بقي كل ذنبي أني بدل ما أدفع مصاريف علي نقل السمك اللي ببيعه أشتريت عربية ربع نقل هلكانة وشديتها في الحرفين وقولت "حمارتك العارجة تغنيك عن سؤال اللئيم"، مؤكداً أنه فوجئ أن سبب الاستبعاد"ملكية سيارة ربع نقل".

أما فتحية أحمد حسن، فكان سبب استبعادها أنها أرملة، بالرغم من أنها تنفق علي أسرتها من" الفرش "، قائلة "أنا مفروض أرملة كان يبقي ليا حق علشان أصرف علي اليتامي"، كما أشتكي عدد من المُتظلمين من رفضهم بسبب أنهم مؤمن عليهم، وذلك بالرغم من أن من بينهم غير مؤمن عليه، ومن بينهم المتُعثر في السداد، وجميعهم قضي عشرات السنوات بالسوق.

وانتقد "الباعة الجائلين" أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدين أنهم غير قادرين علي احتواء الأزمة، مطالبين بالنظر الي شكواهم، وإنقاذ حياة أسر فقيرة لا تملك من الدنيا إلا "فرش بالسوق".

يذكر أن "اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد" قد أعلن خلال اجتماع موسع مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالمحافظة ، عن بدء تشغيل وافتتاح سوق العصر (١-٢) بحى العرب.

وشدد "محافظ بورسعيد"، على رؤساء الأحياء بإزالة كافة الأسواق العشوائية بالمنطقة بالتوازى مع افتتاح سوق العصر الجديد ، والذى يأتى ضمن سلسلة الأسواق الحضارية المقامة حديثاً ببورسعيد، والتى تمثل طفرة فى مستوى المشروعات التنموية والخدمية المقدمة لأهالى المحافظة ، ووجه رؤساء الأحياء بتطبيق الإجراءات الحازمة ضد المخالفين .

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم انشاء سوق العصر الجديد بحى العرب تماشيا مع الطفرة الخدمية التى تشهدها بورسعيد مؤخرا، لإنهاء عصر الأسواق العشوائية والاشغالات و تحقيق مجتمعات خدمية على أعلى مستوى تحقق مستوى الرضا لدى المواطن ، لافتا أنه جرى تصميم السوق على أحدث طراز و بما يحقق سبل الراحة للبائعين والمواطنين ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص المحال البديلة بالسوق لجميع المستحقين ، مؤكدا أن افتتاح سوق العصر الجديد يعد بمثابة هدية مقدمة لأبناء المحافظة خاصة مع استقبال شهر رمضان المعظم .

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