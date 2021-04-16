الأنبا داود يتخذ عده إجراءات إحترازية ضد كورونا

خلال أسبوع الآلام

أعلنت إيبارشية المنصورة للأقباط الأرثوذكس؛ عده إجراءات إحترازيه مشدده تزامنًا مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا المُستجد وارتفاع الإصابات به.

وقال الأنبا داود أسقف المنصورة في بيانا له : نظرًا لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID - 19 وقد سبق أن للأعياد السابقة كانت قاصرة على الآباء الكهنة دون شعب.

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وأضاف: فقد تقرر أن تكون البصخات ابتداء من مساء الأحد حتى الخميس على أن يكون فردًا في كل دكه وحسب استيعاب الكنيسة، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية المتبعة من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وذلك يكون بنظام الحجز الدقيق للغاية .

وتابع أسقف المنصورة في بيانه: رجاء محبة أن يكون في داخلنا روح المحبة والأمانة والالتزام من جهه الآخرين فاعلموا أن هناك عديد من الإيبارشيات أغلقوا الكنائس في الفترة من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد.

واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال أسبوع الآلام وعيد القيامة عده إجراءات إحترازيه مشدده تزامنًا مع الموجة الثالثة لكورونا وارتفاع معدلات الأصابه بها.

وأعلنت عدد من الإيبارشيات القبطية الأرثوذكسية ، اقتصار صلوات قداس جمعة ختام الصوم على الكهنة والشمامسة فقط، ومن بينها إيبارشيات السويس، وطموه، وسوهاج، وقنا، ونجع حمادي وأسوان، وبعض إيبارشيات أسيوط مثل أبوتيج، و ديروط.

وتختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة المقبلة لختام الصوم الكبير وذلك بعد أن دام لمده 55 يومًا.

جدير بالذكر ان أسبوع الآلام وفقا للعقيدة المسيحية، هو أسبوع الذي يحتفل فيه المسيحيون بدخول السيد المسيح إلى القدس وإنشاء سر التناول وصلب يسوع وموته ثم القيامة من الأموات في يوم أحد القيامة حسب المعتقدات المسيحية ويكون هذا الأسبوع بعد الصوم الكبير 55 يوم ويحتوى في قراءاته على سفر الرؤيا كاملاً ويقرأ في ليلة أبو غلامسيس.