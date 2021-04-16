الجمعة 16 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بعد اعتذاره عن مخالفة بعض المصلين لإجراءات كورونا

«الأوقاف» تعلن موعد إعادة فتح مسجد الشيخ الطاروطي في الشرقية

الشيخ الطاروطي
الشيخ الطاروطي

وجهت غرفة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بديوان عام الوزارة مديرية أوقاف الشرقية بعمل اللازم تجاه رسم جميع علامات التباعد والسماح بفتح مسجد "مجمع الطاروطي" بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية للصلاة ابتداء من يوم الثلاثاء 20 / 4 / 2021، مع متابعة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتباعد في جميع المساجد، مشددة على جميع مديرى المديريات بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات وموافاتها بأى مخالفة فورًا.

يأتي ذلك بعد اعتذار الشيخ عبدالفتاح الطاروطى، عن مخالفة بعض المصلين الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات داخل مجمع الطاروطى، ما دفع وزارة الأوقاف لصدور قرار بغلق المسجد ومنعه من إمامة المصلين وأى عمل دعوى لحين التحقيق معه.

وقال "الطاروطى" فى أول تعليق على ما حدث من إغلاق مجمع الطاروطى، نتيجة ظهوره وخلفه بعض المصلين الذين لم يرتدوا الكمامات: "تقصير وسهو، ولكنه غير متعمد، وأعلن التزامى كغيرى من زملائى الأئمة لتكون المساجد دائمًا مصدر أمن وأمان".

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية، للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نشره الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتابع الطاروطى: "وأدعو الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأقول إن ما حدث كان محنة، لأن الإنسان حينما يحرم من الصلاة فى مسجده ويحرم المصلون فهي محنة، والتمس من وزير الأوقاف أن يتقبل هذا الالتزام ويفتح المجمع حتى لا يحرم الناس من الصلاة فيه".

وكانت غرفة العمليات بديوان عام وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى، قد قررت غلق مسجد "مجمع الطاروطي" بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية، ومنع الشيخ عبد الفتاح الطاروطى من أى عمل دعوى أو إمامة بالمساجد لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة لما بدر منه من مخالفة تتمثل فى عدم اتباع إجراءات التباعد وعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية بالمسجد خلال إمامته المصلين فى صلاة التراويح وعدم قيامه بما يلزم لتنبيههم.

الطاروطي كورونا الدكتور محمد مختار

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