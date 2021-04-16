ضبط 52 ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالإسكندرية

النيابة تحجز المدير المسؤول وتطلب تحريات المباحث

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 52798 عبوة مستلزمات طبية "جوانتي، و سرنجات، ومطهرات" بدون مستندات مجهولة المصدر، داخل مخزن بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.



و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته كمية من مستلزمات طبية مجهولة المصدر.

وتمت مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على ( 52798 عبوة مستلزمات طبية "جوانتي، وسرنجات، ومطهرات") بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التحقيقات.

- التحفظ علي 954 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر



كانت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، قررت التحفظ علي مليون كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ،مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائي ومُعد للبيع داخل مصنع ملابس، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.



و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع الملابس الجاهزة بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات، عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون، كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وبمداهمة المصنع القي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على (954 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية)، مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائي مُعد للبيع



كما تم ضبط (87 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية تحت التجهيز، و121 رول قماش كمامات مستلزمات إنتاج، بإجمالي وزن 1351 كيلو جرام، مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تفيد مشروعيتها، وكمية كبيرة من مستلزمات الإنتاج "أستيك كمامة و دعامات" مجهولة المصدر مُعدة للاستخدام)، بقصد بتصنيع الكمامات الطبية وغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.