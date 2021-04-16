فلسطين تسجل 1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية .



وقالت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ إنه تم تسجيل 19 حالة وفاة و2276 حالة تعاف جديدة، مشيرة إلي أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.6٪، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.4٪، ونسبة الوفيات 1.0٪، من مجمل الإصابات.



وفيما يخص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، أوضحت أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 159 ألفا و754 شخصا، بينهم 23 ألفا و113 شخصا تلقوا الجرعتين من اللقاح.

كانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل 14 وفاة، و1717 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت الكيلة إلى وجود 177 مصاباً بـ “كورونا” في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام مستشفيات الضفة 516 مصاباً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا المطعوم المضادة لفيروس كورونا، أوضحت الكيلة أن عددهم الإجمالي بلغ في الضفة وغزة 156446، بينهم 21419 تلقوا الجرعتين من اللقاح.