الجمعة 16 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اصطدام قطار أبو قير بسيارة بمزلقان سيدي بشر في الإسكندرية

من الحدث
من الحدث

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اصطدام قطار أبو قير بسيارة ملاكي بمزلقان سيدي بشر، وندب الفني لإجراء المعاينة وسؤال شهود الواقعة.

 وتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، بورود بلاغ من ضباط ادارة النجدة، بحدوث حادث تصادم قطار أبو قير بسيارة ملاكي عقب سيرها بمزلقان سيدي بشر دون حدوث إصابات أو وفيات.

وانتقل ضباط مباحث القسم وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أثناء عبور سيارة ملاكي سوداء اللون مزلقان السكة الحديد الخاص بقطار أبو قير لم يري سائق السيارة القطار ما أدى إلى الاصطدام به وتهشم السيارة وتوقف حركة القطارات دون إصابات، وتم إزالة آثار الحادث وإعادة سيرة حركة القطارات مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

سكك حديد مصر حادث تصادم سيارات الإسعاف بالاسكندرية قطار

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اصطدام قطار أبو قير بسيارة بمزلقان سيدي بشر في الإسكندرية

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