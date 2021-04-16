الاتحاد السكندري يحصد ذهبية الجمباز الإيقاعي للأطفال على مستوى الجمهورية

حصد فريق نادي الاتحاد السكندري للمرة الثانية على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهوريه للجماعي ٢٠٢٠/٢٠٢١، التي أقيمت في صالة نادي اتحاد الشرطة، حيث حصد 30ميدالية ذهبية خلال البطولة.

وجاءت مجموعات الفائزات بالميداليات الذهبية من مواليد 2015 ثلاثي 1 تحت سن6 سنوات ( كارلا احمد، بيري احمد، سوفيا عمر).

كما فاز في ثلاثي 2 تحت 6 سنوات (الما شريف، هانيا فكري، تاليا لبده)، وثلاثي 3 تحت 6 سنوات ( بيلار فادي، ماليكا معتز، دره خالد، زينه اسامه)، ثلاثي 4 تحت 6 سنوات (فاطيما محمد صلاح،تاليا هاني، ساندي شريف).

وفاز في خماسي 1 تحت 6سنوات(متاب احمد، ايسل نبيل، فريده رامى راويه هشام، داليدا عمر)، وفي خماسي 1 تحت 8 سنوات (لينا بلال، لماج وائل، بيلا حنون،ايسل سلامه، جودى داود، ايسل اسلام)، وفاز في الاتحاد السكندرى ٢ (تالين طرطوسيه، كيندا الحريرى، جميله كريم، لينا باسم، ملك يوسف،غزل محمد).

قام بالتدريب كل من كابتن ريم الفقي، ميار هشام ، نورهان شديد، سلمي عمر، انا فوليك، واشراف فني كابتن فريده هاني والمدير الفني الدكتورة لبني عروس.

-الجمباز الإيقاعي

الجمباز الإيقاعي، هو نوع خاص من منافسات الجمباز مخصص للسيدات فقط، تقوم فيه اللاعبة بأداء حركات إيقاعية بشكل جمالي رشيق على أنغام الموسيقى وهي تحمل أداة في يدها، وقد تكون هذه كرة أو صولجان أو طوق أو شريط أو حبل، و تتم الحركات تحت أنظار الحكام الذين يقيمون أداء اللاعبة، ويقررون النقاط التي تحصل عليها، ويتم تقييم اللاعبات بناء على رشاقة وصعوبة الحركات التي تقوم بها، متضمنة مهارة إطلاق والتقاط الأداة، وتناغم جسدها مع الموسيقى المختارة.



ويؤدى الجمباز الإيقاعي على بساط شبيه بذلك المستخدم في الحركات الأرضية، ويصاحب أداء اللاعبة قطعة موسيقية،و تستغرق الحركات بين 60 و90 ثانية.







بطلة الجمباز الإيقاعي

بطلات الجمباز الإيقاعي