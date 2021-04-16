محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

أبوزيد يجري جولة تفقدية بعدد من المواقف
محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعدد من مراكز المحافظة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
من جانبه ، أجر نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من التزام السائقين، والركاب، بالإجراءات الوقائية، والاحترازية، وارتداء الكمامات، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، ومتابعة مستوى النظافة العامة، والخدمات المقدمة لمستقلي المركبات.
شملت جولة نائب المحافظ، مجمع مواقف شمال المنيا، وشارع طه حسين، بحي شمال المنيا، حيث تفقد نائب المحافظ عددا من وسائل النقل العام وشدد على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة، وأجري حوارا مع عدد من المواطنين من رواد وسائل النقل ، مطالبا بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن محافظ المنيا كان قد تفقدالمخزن الإقليمي للأدوية بحي غرب مدينة المنيا، للتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الأدوية وخاصة المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، موجها بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والمتابعة المستمرة للأرصدة والصادر والوارد للمخزن من خلال قاعدة البيانات الالكترونية كما كلف نائبه بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، من خلال متابعة الحالة العامة داخل المستشفيات، والتأكد من توفير المستلزمات الطبية والوقائية، ضمن خطة المحافظة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.