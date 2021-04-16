الجمعة 16 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أبوزيد يجري جولة تفقدية بعدد من المواقف

محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعدد من مراكز المحافظة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

 

من جانبه ، أجر نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من التزام السائقين، والركاب، بالإجراءات الوقائية، والاحترازية، وارتداء الكمامات، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، ومتابعة مستوى النظافة العامة، والخدمات المقدمة لمستقلي المركبات.

 

شملت جولة نائب المحافظ، مجمع مواقف شمال المنيا، وشارع طه حسين، بحي شمال المنيا، حيث تفقد نائب المحافظ عددا من وسائل النقل العام وشدد على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة، وأجري حوارا مع عدد من المواطنين من رواد وسائل النقل ، مطالبا بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

يذكر أن محافظ المنيا  كان قد تفقدالمخزن الإقليمي للأدوية بحي غرب مدينة المنيا، للتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الأدوية وخاصة المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، موجها بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والمتابعة المستمرة للأرصدة والصادر والوارد للمخزن من خلال قاعدة البيانات الالكترونية كما كلف نائبه  بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، من خلال متابعة الحالة العامة داخل المستشفيات، والتأكد من توفير المستلزمات الطبية والوقائية، ضمن خطة المحافظة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
تطبيق الإجراءات الاحترازية
تطبيق الإجراءات الاحترازية
الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
تطبيق الاجرءات الاحترازية
تطبيق الاجرءات الاحترازية
الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد
محافظ المنيا فيروس كورونا الاحترازية الإجراءات نائب المحافظ

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