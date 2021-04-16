ضبط 5730 مخالفة مرورية في 24 ساعة

خلال حملات مرورية لتحقيق الانضباط في الطرق

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم على الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

و أسفرت الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5730 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2120 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و187 مخالفة السير بدون تراخيص، و37 مخالفة موقف عشوائي، و22 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- تكثيف الحملات المرورية

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن الملصق الإلكتروني وهو عبارة عن شريحة إلكترونية يتم وضعها في ملصق بسيط توضع على السيارة، وتسجل كل البيانات الخاصة بالمركبة والسائق، كما أنها تقوم بتسجيل المخالفات وغيرها، لذلك يبحث الكثيرون عن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني مع اقتراب المهلة الممنوحة من الحكومة المصرية.

- مميزات الملصق الإلكتروني

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية، والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

- يحدد مدى أحقية المركبات في السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يساهم في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

- يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

- يساهم في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.