أبرز حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية

أحدثها إنديانابوليس..

شهدت العديد من الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الشهور القليلة الماضية العديد من حوادث إطلاق النار بدوافع مختلفة ما بين عنصرية وإرهاب واضطرابات نفسية وعقلية.

وترصد "الدستور" من خلال التقرير التالى أبرز حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، والذي كان أحدثها حادث إطلاق النار على مستودع شركة فيديكس اليوم الجمعة.

إنديانابوليس

كشفت الشرطة الأمريكية في مدينة إنديانابوليس، اليوم الجمعة، عن وقوع حادث إطلاق نار في مستودع تابع لشركة فيديكس في المدينة فجر اليوم، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وعشرات المصابين.

وأفادت الناطقة باسم الشرطة جيني كوك فى تصريحات صحفية، بأن عناصر الشرطة فى المدينة تلقوا إنذارًا بوقوع حادث إطلاق نار في مكتب تابع لشركة فيديكس لنقل البريد قرب مطار المدينة الدولي، لافتة إلى أنهم رجحوا مقتل منفذ الهجوم منتحرًا.

فيما دعا السر جنت جون بيرين الذي يعمل في قسم الإعلام في شرطة ولاية إنديانا أقارب موظفي فيديكس إلى التجمع في فندق هوليداي إن المحلي.

من جانبه، أعلن الميجور جوزيف مكاتي، من مكتب عمدة مقاطعة ماريون في إنديانا في وقت سابق من صباح اليوم عن أن إطلاق نار وقع في مستودع لفيديكس، موضحًا أنه لا يمكنه الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

كولورادو

أعلنت الشرطة الأمريكية فى مارس الماضى، أن مسلحا قتل 10 أشخاص، بينهم ضابط شرطة، بعد مواجهة استمرت لساعات في سوق كنغ سوبرز للبقالة في كولورادو.

وانتهى الهجوم بإلقاء الشرطة القبض على المشتبه به وإخراجه من السوق.

وبث شهود عيان حادث إطلاق النار على الهواء مباشرة على موقع يوتيوب.

وكان المشتبه به قد دخل إلى محل البقالة وبدأ في إطلاق النار.

وقد نشرت شرطة بولدر تغريدة، بعد حوالي 20 دقيقة من ذلك، تفيد بحدوث "إطلاق نار في شارع كنغ سوبرز".

و حثت الشرطة الناس انذاك على تفادي المنطقة، قائلة فى التغريدة "المرجو عدم بث أي معلومات تكتيكية على وسائل التواصل الاجتماعي".

جورجيا

كما شهد شهر مارس الماضى، حادثة أخرى، حين كشفت السلطات الأمريكية عن منفذ حادث إطلاق النار المتهم بقتل 8 أشخاص في 3 حوادث متشابهة في منتجعات صحية في ولاية جورجيا قد اعترف بارتكاب تلك الجرائم، بدافع إدمانه الجنس.

وأعلن مكتب مأمور مقاطعة شيروكي أن المشتبه فيه، يدعى روبرت ارون لونج، ويبلغ من العمر 21 عاما، من وودستوك بولاية جورجيا، قد جرى اعتقاله بعد ملاحقة الشرطة له، وفقا لمجلة بيبول.

وقال فرانك رينولدز، عمدة مقاطعة شيروكي، في بيان إن لونج أبلغ المحققين أنه يلقي باللوم على صالونات التدليك في توفير متنفس لإدمانه الجنس، وأن الجريمة التي ارتكبها لم يكن دوافع عنصرية.

وأكد النقيب جاي بيكر، قائد شرطة مقاطعة شيروكي، تصريحات رينولدز بشأن إدمان المشتبه به المزعوم للجنس، إنه رأى المنتجعات الصحية على أنها إغراء بالنسبة له يريد القضاء عليه.

وزعمت السلطات أن لونج قال إنه يعتزم السفر إلى فلوريدا لقتل المزيد من الأشخاص إذا لم يتم القبض عليه.

وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن عائلة لونج تعرفت عليه من لقطات أمنية نشرت عبر وسائل الإعلام وعملت مع السلطات للمساعدة في القبض عليه.

محيط الكونجرس

وفى إبريل الماضى، أعلنت شرطة واشنطن دهس عنصرين من صفوفها قرب مبنى الكابيتول في واشنطن، وطعن اخر بعدما صدمهما مسلح اقتحم بسيارته المدخل الشمالي لمبنى الكونجرس ثم هاجم الضباط بالسكين.

وأفادت الشرطة فى واشنطن انذاك، بأن منفذ الهجوم لقى مصرعه عقب إطلاق النار عليه.

وكشفت رئيسة شرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان، في مؤتمر صحفي عقب الحادثة، أن المهاجم نزل من السيارة وبيده سكين وبدأ في السير باتجاه عناصر شرطة الكابيتول، وبعد ذلك أطلقوا النار عليه.