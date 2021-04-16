الجمعة 16 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دليل جديد لمعهد «أمراض النباتات»

اشرف خليل
اشرف خليل

أعلن الدكتور أشرف السعيد خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات بوزارة الزراعة، تصميم دليل للمعهد لتقديم بعض المعلومات عن المعهد والمزارعين والتي تتمثل في «تاريخ إنشاء المعهد والخدمات التي يقدمها» للمهتمين بمجال أمراض النبات سواء من الباحثين بالمعاهد المختلفة بمركز البحوث الزراعية أو الباحثين بمركز بحوث الصحراء أو أعضاء هيئة التدريس بكليات الزراعة والعلوم بجامعات مصر المختلفة أو الشركات وكبار المزارعين في مصر.

وتمَّ في هذا الدليل عرض الخطة البحثية باللغة العربية والإنجليزية لأقسام ووحدات ومعامل المعهد المختلفة وذلك لتسهيل تعاون الباحثين بالأقسام المختلفة داخل المعهد أو التعاون بين أعضاء هيئة التدريس في كليات الزراعة المختلفة داخل جمهورية مصر وخارجها لتعريف المجتمع العلمي الدولي بالخطط البحثية التي يقوم بها المعهد.

كما احتوى الدليل أسماء شخصيات من المعهد الذين تقلدوا مناصب قيادية وكذلك براءات الاختراع التي تم تسجيلها في المعهد متمنياً من الله أن يعطي هذا الدليل معلومة كافية عن الخدمات والخطط البحثية للمعهد وأن يحقق التعاون العلمى المرجو منه سواء محلياً أو دولياً.

وأضاف خليل أنه أيضا تم تصميم دليل التواصل للباحثين بالمعهد هو عبارة عن كتيب يشمل أسماء كل الباحثين بالمعهد فى الأقسام والمعامل والوحدات المختلفة سواء فى  مقر المعهد بالجيزة أو فى المحطات البحثية المختلفة فى محافظات مصر. 

ويشمل الدليل أسماء الباحثين والوظيفة ورقم الموبايل والبريد الإلكترونى مما يساعد على سرعة وسهولة التواصل بين باحثى المعهد فى الأقسام والمحطات البحثية المختلفة، بالإضافة إلى ذلك سهولة التواصل بين باحثى المعهد والمركز والمراكز البحثية الأخرى وكذلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة مما يسهم فى إثراء التعاون العلمى بين مركز البحوث الزراعية متمثلاً فى معهد بحوث أمراض النباتات والجهات المعنية.
في هذا السياق قام المعهد بإصدار كتاب يضم ملخصات البحوث التي أعدها ونفذها علماء وباحثي المعهد خلال عام 2019، والتي تم نشرها بالمجلات العلمية داخل مصر وخارجها.

وأضاف مدير معهد أمراض النباتات، أن علماء وباحثي المعهد يقومون بعمل دؤوب من خلال إنتاج البحوث العلمية المتميزة ذات المردود التطبيقي على أرض الواقع دعما للتنمية الصادرات الزراعية، فضلا عن حماية البيئة من التلوث.

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