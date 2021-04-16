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موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2021 ، رغم بداية شهر رمضان الكريم ولم يمض من الشهر سوى القليل، إلا أن عمليات البحث مستمرة وبكثرة على مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وعبر موقع “ جوجل ” من قبل المواطنين والمسلمين والمسلمات والعاملين عن موعد اجازة عيد الفطر المبارك 2021.

ويستعد المواطنين والمسلمين والمسلمات لاستقبال اجازة عيد الفطر المبارك 2021 ، بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن شهر رمضان الكريم سينتهي في منتصف شهر مايو القادم لعام 2021.

ولأهمية الموضوع لدى الكثير حتى يتمكنوا من معرفة الإجازات الرسمية ويستمتعون بعيد الفطر المبارك بزيارة الأقارب والأصدقاء والفسح والرحلات، لذلك يعرض لكم “ الدستور ” في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثيراً منا والتي تشمل موعد اجازة عيد الفطر المبارك 2021.

موعد اجازة عيد الفطر المبارك 2021

حيث أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 2021 والذي يوافق يوم الخميس 13 مايوم 2021، وأضاف أن ولادة هلال شهر شوال يوم الرؤية يوافق الـ 29 من رمضان والذي يوافق 11 من شهر مايو 2021، وذلك في تمام الساعة الـ 9 مساءاً بتوقيت القاهرة.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية على أن غروب الهلال سيكون قبل غروب الشمس اليوم بمدة تتراوح نحو 11 إلى 14 دقيقة، كما يتوقع أن يكون غروب القمر قبل غروب الشمس يوم الرؤية في القاهرة ومكة المكرمة، كما أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس بمدة تتراوح نحو بين 3 - 17 دقيقة في جميع العواصم والمدن الإسلامية.

وقد أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الثاني عشر من شهر مايو القادم 2021 سيكون المتمم لشهر رمضان الكريم، وذلك على أن يكون الثالث عشر من شهر مايو القادم 2021 هو أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال في مصر، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية.. وكل عام والأمة الإسلامية بصحة وبخير.