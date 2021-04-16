رفع 300 حالة إشغال طريق في حملة مكبرة ببنى سويف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة المهندس محمود سعد، حملة مكبرة بمركز الفشن، وذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن ،وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة أكثر من 300 حالة إشغال للطريق العام بشارع المستشفى والطريق الدائري والتي تنوعت بين إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على أفران شواء لحوم ودجاج وعربات يد، وموازين وحوامل حديدية وخشبية، وكراسي بلاستيكية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، عن تنفيذها حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من شوارع المدينة لتيسير حركة المرور أمام المواطنين، تضمنت إزالة تعديات الباعة الجائلين وإزالة أفران كنافة بلدي و13 إعلانًا مخالفًا.

كما تضمنت مجهودات الوحدة المحلية، تركيب وصيانة 165 كشاف إنارة بشوارع المدينة، وعددًا من الطرق الفرعية التي تربط قرى المركز ببعضها البعض، إاضفة إلى رفع 130 طن من كميات القمامة ونقلها لمصنع تدوير القمامه بمركز سمسطا.

وتضمنت مجهودات القطاعات الخدمية بمركز إهناسيا أعمال تغطية غرفتين صرف صحي بجوار مدرسة كفر ابو شهبة الابتدائية وغرفة بطريق "ننا ـ فزارة" الرئيسي، حرصًا على أرواح الأهالي والمارة، إضافة إلى رفع الأتربة والتراكمات والمخلفات الصلبة بجوار الوحدة الصحية بمنطقة "شاطر زادة" ومدرسة الشهداء الإعدادية بقرية وش الباب.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد ناقش مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، خلال إجتماع سابق، في بعض تفاصيل العمل والاستماع لمشاكلهم والمعوقات التي قد تواجههم، ومقترحات تطوير الخدمة والمنظومة التنفيذية بالوحدة وتوابعها، والاتفاق على آليات تنفيذية من شأنها تسهيل الأداء وتحقيق السرعة وأعلى إنجاز لكل الأعمال.

وشّدد محافظ بني سويف، على ضرورة التواجد بين المواطنين والتعرف على مشاكلهم والتدخل السريع لحلها بحسب المتاح من إمكانيات مع ضروره توفير الحلول غير التقليدية والتفكير بطريقة ابتكارية، مؤكداُ على أهمية متابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه التنفيذ والإجراءات المنفذة حيالها.