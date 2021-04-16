الجمعة 16 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة الثالثة «سوق الحرير 2».. زياد يفيق من الغيبوبة وحداد يبدأ الشك

سوق الحرير 2
سوق الحرير 2

يستمر الإيقاع السريع وتدفق الاحداث والتشويق في الحلقة الثالثة  من الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني سوق الحرير والذي حقق نجاحا كبيرا في موسمه الأول.

 

أحداث الحلقة الثالثة مسلسل سوق الحرير 2

 

ودارت أحداث الحلقة الثالثة سوق الحرير 2 منه حول تعرض عزو الذي يلعب دوره عبد الهادي الصباغ لذبحة صدرية، ويبدأ عبد الله الذي يلعب دوره سلوم حداد في الشك  في وفاة زياد بسبب عدم دفنه.


كامل الذي يلعب دوره رامز أسود  في السوق مع وفد بريطاني وإشاعة أن ملكة بريطانيا ستشتري قماش من دمشق، ونبدأ  التعرف على الأستاذ راضي،الذي يلعب دوره وسيم الرحبي .
في الوقت نفسه يبدأ  تسليم عمران الذي يلعب دوره بسام كوسا  الدية لشحادة الذي يلعب دوره فادي الصفدي.


ويتم ، طرد طلال الذي يلعبه فادي الشامي من البيت بسبب وشايته على أبو مرعي الذي يلعب دوره عبد عمرين ، وينزل في أوتيل شادية التي تلعب دورها روعة السعدي.

في الوقت نفسه يبدأ "زياد" الذي يلعب دوره مؤيد الملا في الاستيقاظ من الغيبوبة، ويعود "عمار" الذي يلعبه شادي جان بمفرده  فقط إلى المنزل بدون شقيقه.

استمرار التصوير بالتزامن مع العرض مسلسل سوق الحرير 2


وكانت الحلقات قد بدأ عرضها منذ أمس  عبر شاهد وعبر قنوات MBC وعلى صعيد أخر يقترب  المخرج المثنى الصبح من تصوير  مشاهد الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني الناجح "سوق الحرير" .

ومن المتوقع أن يستمر تصويره عدة أيام في شهر رمضان.

العمل حقق جزأه الأول نجاحا نقديا وجماهيرية كبيرا فيومن إنتاج "MBC Studios" بالتعاون مع الأخوين الملاّ،- بسام ومؤمن الملا- .

وإخراج المثنى صبح، وبطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم سلوم حداد، بسام كوسا، كاريس بشار، نادين تحسين بك، فادي صبيح، وفاء موصللي، عبد الهادي الصباغ، قمر خلف، ميلاد يوسف، ريام كفارنة، نجاح سفكوني، يزن خليل..  وإشراف عام للأخوين الملاّ .

العمل سيتواصل عرضه على MBC في رمضان فيما تعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على MBC.

عابد الفهد سوق الحرير 2 الحلقة الثالثة سوق الحرير 2 سلوم حداد حداد رمضان 2021

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