ضبط تردد قناة اليرموك الجديد 2021 .. وأبرز المعلومات عن القناة

على النايل سات..

يدير الكثير من المواطنين بمختلف دول العالم حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تردد قناة اليرموك الجديد 2021 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات والتي تبث من دولة الأردن لمتابعة مسلسل " ارطغول الغازي " والذي حظى على أعلى نسبة مشاهدة بجميع الدول العربية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تردد القناة و معلومات عن المسلسل التركي المعروض عبر شاشتها

تردد قناة اليرموك الجديد 2021

تعرض قناة اليرموك الأردنية مجموعة هائلة من الأعمال العربية و التركية التاريخية عبر شاشتها لذلك تجدها دائما تتصدر محرك البحث العالمي جوجل للبحث عن ترددها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات حيث يمكن ضبط إشارة بثها على 11678 و استقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 وتعرض حاليا قناة اليرموك عبر شاشتها المسلسل التركي الشهير " ارطغول الغازي" والذي تدور أحداثه حول مؤسس الدولة العثمانية وكيفية قيامها وأبرز التوسعات التي قامت في عهده .

مسلسلات عبر شاشة قناة اليرموك

المسلسل التركي ارطغول الغازي حقق نجاحاً منذ إذاعة حلقات الجزء الأول منه عبر شاشة فضائية اليرموك الأردنية والذي تدور أحداثه حول الظروف التي أحاطت بتأسيس الدولة العثمانية في القرن الثالث عشر الميلادي و تسرد قصة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه قائد قبيلة قايي من أتراك الاوزغون المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية و الحروب التي قادوها لتأسيس دولتهم و تأمين حدودها و القضاء على الفتن الداخلية

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معلومات عن قناة اليرموك الأردنية

يمكن متابعة العديد من المسلسلات العربية والتركية المميزة عبر تردد قناة اليرموك الجديد 2021 التي تأسيسها في عام 2012 بالمملكة الأردنية الهاشمية وتقدم مجموعة مميزة من المسلسلات والبرامج ضمن خريطتها اليومية أبرزها برنامج دين ودنيا و برنامج تفسير الأحلام وبرنامج أعرف عدوك و برنامج دعاء بيتكم عامر ومسلسل ارطغول والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية خلال فترة زمنية وجيزة من إنشائها وذلك لتميزها بتقديم محتوى يخاطب كافة أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم و مراحلهم العمرية.