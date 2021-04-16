الجمعة 16 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

على النايل سات..

ضبط تردد قناة اليرموك الجديد 2021 .. وأبرز المعلومات عن القناة

قناة اليرموك
قناة اليرموك

يدير الكثير من المواطنين بمختلف دول العالم حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تردد قناة اليرموك الجديد 2021 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات والتي تبث من دولة الأردن لمتابعة مسلسل " ارطغول الغازي " والذي حظى على أعلى نسبة مشاهدة بجميع الدول العربية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تردد القناة و معلومات عن المسلسل التركي المعروض عبر شاشتها 

تردد قناة اليرموك الجديد 2021

تعرض قناة اليرموك الأردنية مجموعة هائلة من الأعمال العربية و التركية التاريخية عبر شاشتها لذلك تجدها دائما تتصدر محرك البحث العالمي جوجل للبحث عن ترددها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات حيث يمكن ضبط إشارة بثها على 11678 و استقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500  وتعرض حاليا قناة اليرموك عبر شاشتها المسلسل التركي الشهير " ارطغول الغازي" والذي تدور أحداثه حول مؤسس الدولة العثمانية وكيفية قيامها وأبرز التوسعات التي قامت في عهده .

مسلسلات عبر شاشة قناة اليرموك 

المسلسل التركي ارطغول الغازي حقق نجاحاً منذ إذاعة حلقات الجزء الأول منه عبر شاشة فضائية اليرموك الأردنية والذي تدور أحداثه حول الظروف التي أحاطت بتأسيس الدولة العثمانية في القرن الثالث عشر الميلادي و تسرد قصة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه قائد قبيلة قايي من أتراك الاوزغون المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية و الحروب التي قادوها لتأسيس دولتهم و تأمين حدودها و القضاء على الفتن الداخلية

 

اقرأ أيضاً

تردد قناة CBC  وخريطة المسلسلات التي تعرضها من خلالها 

 

معلومات عن قناة اليرموك الأردنية 

 

يمكن متابعة العديد من المسلسلات العربية والتركية المميزة عبر تردد قناة اليرموك الجديد 2021 التي تأسيسها في عام 2012 بالمملكة الأردنية الهاشمية وتقدم مجموعة مميزة من المسلسلات والبرامج ضمن خريطتها اليومية أبرزها برنامج دين ودنيا و برنامج تفسير الأحلام وبرنامج أعرف عدوك و برنامج دعاء بيتكم عامر ومسلسل ارطغول والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية خلال فترة زمنية وجيزة من إنشائها وذلك لتميزها بتقديم محتوى يخاطب كافة أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم و مراحلهم العمرية.

قناة اليرموك مسلسل ارطغول مسلسل تركي 2020 - 2021 الدولة العثمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد فتح «قاعة المومياوات الملكية» أمام الجمهور بمتحف الحضارة

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2021 للعاملين فى الدولة

خطوات تحميل 9 منصات جديدة على تابلت طلاب الثانوية العامة

«100 مليون وجبة».. تفاصيل أكبر حملة لتوزيع الطعام فى رمضان

حالة الطقس اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 فى محافظات مصر

موعد مسلسل ملوك الجدعنه والإعادة على قناة mbc مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

70 ألف مصل بالمسجد الأقصى فى الجمعة الأولى من رمضان

الاحتلال يقصف مواقع في غزة.. والخارجية الفلسطنية تدين

أمين سر «الوطني الفلسطيني»: مصر والرئيس السيسي الراعي العربي للقضية الفلسطينية