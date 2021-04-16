تفتيش مفاجئ على مستشفى عزل كفر الزيات للتأكد من تطبيق البروتوكول (صور)

أجرت لجنة الرقابة الداخلية بمديرية الصحة بالغربية برئاسة الدكتور محمد وجدي، مدير الرقابة الداخلية، مرورا تفتيشيا، اليوم الجمعة، على مستشفى كفر الزيات العام والمرور علي الاستقبال وأقسام الداخلي والعزل ، للتأكد من تسجيل كافة بيانات المرضي ، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية.



كما قامت اللجنة بالمرور على قسم الفرز، والتأكد من تطبيق البروتوكول العلاجي لحالات كورنا وحالات الدخول، وتم فحص تذاكر المرضي بالقسم الداخلي ، والاستهلاك الرشيد الأكسجين، ومراجعة موقف المستلزمات الطبية وتواريخ الصلاحية ، ورصيد الأكسجين الطبي بالمستشفي من أسطوانات.



كان الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد وجه بمتابعة سير العمل ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتفعيل دور الرقابة الداخلية والمرور علي المؤسسات الصحية.

وفى ذات السياق شدد محافظ الغربية على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل الاستعداد للموجة الثالثة، مشدداً على عدم إقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف بالمساجد، خلال شهر رمضان، وكذا عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى، و ضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.



كما أكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة والتي أوصت بها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم وخلافه، بداية من يوم السبت الموافق 17 إبريل المقبل مع ضرورة الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريا وغيرها، والتشديد على إلزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المنشآت الحكومية أو البنوك وخلافه بارتداء الكمامات الوقائية.

كما شدد محافظ الغربية على المتابعة الدورية لمواقف السيارات للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة ، لمجابهة انتشار الفيروس بإلزام السائقين بارتداء الكمامات، مشدداً على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف السيارات بشكل دوري للحد من نقل العدوى بين المواطنين.