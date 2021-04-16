الجمعة 16 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان العربي ينظم ورشة عمل حول منظومة التطوير الإداري الجديدة

الأمانة العامة للبرلمان
الأمانة العامة للبرلمان العربى

نظم البرلمان العربي ورشة عمل حول منظومة التطوير الإداري الجديدة ومنهجية الأداء الفردي لموظفي الأمانة العامة للبرلمان العربي.


وألقى النائب الدكتور حسن المدحاني نائب رئيس البرلمان العربي، محاضرة زاخرة تضمنت عدد من المحاور العلمية التي تعمل على تحقيق الأهداف مثل متطلبات نجاح التطوير الإداري، محاور ومؤشرات قياس الأداء الفردي والمؤسسي، إعداد وصياغة ونشر الاستراتيجية الكلية للمؤسسة، وخطط انتقاء وإعداد وتقويم القيادات الإدارية، وكذلك منظومة الموارد البشرية والنظم المرتبطة بها، والمناخ التنظيمي وأدوات تطويره.

وكان البرلمان العربى استضاف كوكبة متميزة من  العلماء المعاصرين الحاصلين على جائزة نوبل الذين رسخوا لفكرة بناء الجسور بين العلماء والبرلمانيين، لمناقشة موضوع يعد من أهم الموضوعات المطروحة حاليا في المجتمع البرلماني الدولي، وهو بناء الآليات والجسور وتطوير الأدوات بين العلوم والتكنولوجيا والبرلمانات وتطويع التطور الكبير بهما لخدمة الإنسانية، وتعد هذه السابقة الأولى من نوعها التي يشهدها البرلمان العربي وذلك في ضوء ما يوليه البرلمان العربي من اهتمام بالغ للتعليم والبحث العلمي تحت قيادته الجديدة باعتباره ركيزة أساسية في نهضة الأمم .

وأعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن ترحيبه بالعلماء الذين تم استضافتهم خلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى حول بناء جسور التعاون بين العلوم والبرلمانات لخدمة الإنسانية والمجتمعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مثنياً على دورهم البناء في خدمة الإنسانية.

وخلال اللقاء لفت "العسومي"، إلى إشكالية ذات أهمية كبيرة وهي اندثار فكرة العلم والعلوم في الأوساط البرلمانية، وأصبح هناك فجوة بين المجتمع العلمي والمجتمع السياسي والبرلماني، فضلاً عن التحديات التي يواجهها العالم من تداعيات جائحة كورونا وضرورة الحاجة الملحة للعلم والعلوم والبحث العلمي وتطويع آلياته لخدمة البشرية، وكيفية عودة العلم مرة أخرى إلى الاهتمام بالاحتياجات الإنسانية ورفاهية الشعوب والمجتمعات بدلاً من الاهتمام العلمي والبحوث العلمية ذات التوجه لتحقيق الربح أو تدمير البيئة سواء من خلال الحروب أو زيادة الاستهلاك للموارد البيئية.

البرلمان العربي ورشه عمل التطوير الإداري الجديدة الأداء الفردى لموظفى الأمانة العامة التطوير الإداري

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