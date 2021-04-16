«الاختيار 2».. إشادات واسعة من جمهور السوشيال: «دراما وطنية»

أشاد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ونقاد الفن بالملحمة الوطنية الشعبية التى تجسدت فى أولى حلقات مسلسل «الاختيار 2» بطولة النجم كريم عبدالعزيز والنجم أحمد مكى حيث أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعى بدور المسلسل فى رصد الأحداث الهامة والتاريخية التى شهدتها مصر في الفترة من 2013 حتى 2020، ورصد لبطولات رجال الشرطة والجيش فى مواجهة أعداء الوطن وقوى الشر.



وصفها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بـ"الملحمة الوطنية" وتتحدث عن الوطنية والكرامة، يتحد عليها المصريين جميعا، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو في البيوت، وهو ما لمسناه وصولا من اللحظات الأولى التي إذيع فيها برومو "الاختيار 2" وصولًا للحلقة الثانية من المسلسل الاختيار 2، والذي تفاعل معه عدد كبير من المتابعين على السوشيال ميديا، منذ طرحه مساء أمس، وحقق نحو 3 ملايين مشاهدة على الصفحات الرسمية.



- برومو مسلسل الاختيار 2



وشهد البرومو، عدد من الكلمات التي أصبحت في أقل من 24 ساعة، يكررها الأشخاص على السوشيال ميديا، منها جملة أحمد مكي: «الحرب منتهتش بس اللي على حق مبيخافش»، وجملة مكي: «اللي شايل سلاح ده ممكن يموت واحد أو اتنين إنما اللي بيتكلم كلمة ممكن يشيل ألف واحد سلاح»، جملة أخرى لكريم عبدالعزيز وهو يقول: «بيقولوا إن إحنا عبرة من اللي عملوه في زمايلنا ميعرفوش إن حق زمايلنا هيرجع والنهاردة»، وغيرها من الجمل الأخرى، التي أشعلت حماس رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



-أحمد مكي هو الموهبة



وتفاعل العديد من رواد السوشيال ميديا، مع شخصية ضابط الأمن المركزي يوسف رفاعي (أحمد مكي)، وعلقوا على الأداء، بتغريداتهم على “تويتر”، فتصدر اسمه قائمة التريند عقي إذاعة الحلقة الأولى من المسلسل، وتنوعت ردود الأفعال بين النشطاء على السوشيال ميديا، على أداء الفنان أحمد مكي، منذ الحلقة الأولى لمسلسل الاختيار 2، ومن أبرزها "أحمد مكي معندوش موهبة أحمد مكي هو الموهبة".

وجاءت التعليقات منشده بدوره المؤثر والقوي في تجسيد شخصية بدوية شابوه أحمد مكي في الاختيار 2 سويركي سويركي وظابط، اللكنه البدوي كأنه سيناوي أصيل، تعالي نجهويك" و"أحمد مكي مكانه هوليوود بصراحه".



-الاختيار 2



مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخليةمسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان، امتدادًا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

كما أشاد عدد كبير من الجمهور بقيام صناع العمل بإهدائه إلى روح الفنان الكبير الراحل هادى الجيار، الذى يشارك ضمن أحداث المسلسل بدور والد "يوسف" والذى يجسد دوره الفنان أحمد مكى.