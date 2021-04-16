تحرير 312 محضرًا في حملات على المخابز والأسواق بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عدة حملات بالمخابز والأسواق، بالإدارات التموينية الفرعية بالمحافظة، والتي أسفرت عن تحرير 312 محضر تمويني بـ 8 إدارات

ونستعرض الحملات التموينية بالإدارات الفرعية كالتالي:

حيث قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة عصام اللبيدى و فريق العمل التابع له بحملات أسفرت عن

تحرير 22 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 15 محضر انتاج خبز ناقص الوزن.

كما قامت قامت إدارة تموين العجمى بحملات بنطاق الادارة وأسفرت عن

تحرير 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 31 محضر عدم حمل شهادات صحية، و 30 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و 13 محضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و 6 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و 4 محاضر إستخدام مطبوعات فى تغليف مواد غذائية.

وعلى صعيد آخر قامت إدارة تموين غرب والجمرك بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 14 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و13 محضر عدم حمل شهادات صحية، و11 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كذلك قامت إدارة تموين شرق بحملات أسفرت عن تحرير 14 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 20 محضر عدم حمل شهادات صحية، و20 محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كما قامت إدارة تموين العامرية بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 19 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمصنع ملابس بدون ترخيص.

كذلك شنت إدارة تموين برج العرب حملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير محضر لمخبز بلدى لتصرفه فى 37 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم،و 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية،

و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و محضرين إدارة و تشغيل مخبزين سياحى بدون ترخيص، و5 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وشنت إدارة تموين وسط حملات أسفرت عن تحرير 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و محضر لمستودع سولار لعدم الجدية فى التطوير، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، و تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز و الانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام و ضبط الأسواق.