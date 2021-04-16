حاضرون رغم الموت.. فنانون ظهروا في دراما رمضان رغم موتهم

ظهر في مسلسلات شهر رمضان لهذا العام في الأعمال الفنية نجوما رحلوا عن عالمنا، وفي ذلك السياق ترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز الفنانين الراحلين لذين ظهروا في أعمال درامية بشهر رمضان 2021.



- نور الشريف في نسل الأغراب

ظهر بشكل مفاجئ في مسلسلات رمضان هذا العام الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل نسل الأغراب في بعض المشاهد والتي كانت للمرة الأولى في عمل درامي حديث بعد رحيله بسنوات حيث استعان المخرج محمد سامي بصورة للفنان الراحل نور الشريف من مسلسل "الرحايا" معلقه على الحائط في دور والد "غفران الغريب" ويجسده أمير كرارة.

ومسلسل "نسل الأغراب" هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التليفزيونية، عقب اجتماعهما في بطولة فيلم "هروب اضطراري" قبل عامين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، ويشارك في بطولته مي عمر.



- نور الشريف في قاهرة كابول

حيث ظهر النجم الراحل نور الشريف في لقطة سريعة أثناء حضوره جنازة أم كلثوم التي رحلت عن عالمنا في سبعينيات القرن الماضي مع العديد من الفنانين ومحبي كوكب الشرق ممن حرصوا على تشييع الجثمان.



- محمود مرسي في نسل الأغراب

كما تم الاستعانة بصورة النجم الكبير محمود مرسي في مسلسلات رمضان، حيث ستظهر صورة الفنان الراحل على جدران المنزل في إشارة لتجسيد دور والد النجم أحمد السقا، الذى يجسد شخصية "عساف الغريب"، في أحداث مسلسل "نسل الأغراب".



- هادي الجيار 3 مسلسلات

شارك الفنان الراحل هادي الجيار في مسلسل الاختيار 2 أمام النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي قام بالفعل بتصوير ٧٥% من مشاهده، وكان من المقرر أن يجسد شخصية والد أحمد مكي ضمن أحداث المسلسل، وكان من المقرر أن يشارك أيضا هادي الجيار في مسلسل محمد رضمان "موسى" ولكن لم يصور الراحل مشاهده.

وكان العمل الثالث الذي يشارك فيه هادي الجيار في دراما رمضان مع الفنانة حنان مطاوع، وأعرب مؤلف العمل عن حزنه لرحيل "هادي" وقال إنه سيهدي المسلسل لروحه، قائلا: "الجيار كان أهم أبطال مسلسل ورد ومات قبل ما يمتعنا بإبداعه".