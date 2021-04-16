بالشعر والفانوس.. فعاليات وأنشطة متنوعة لقصور الثقافة في رمضان

استقبلت الهيئة العامة لقصور الثقافة شهر رمضان المبارك، بمجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة في كافة الفروع التابعة لها بالمحافظات، لمشاركة المواطنين احتفالهم بالشهر المعظم، الذي ينتظرونه كل عام.

واحتفل جمهور ورواد المركز الثقافي بطنطا، برؤية هلال شهر رمضان الكريم بعروض فنية للتنورة وشخصية رمضان الكارتونية "فنانيس" وسط إقبال جماهيري بساحة المركز الخارجية منعا للتزاحم، حفاظا على الطقوس والعادات الاجتماعية التقليدية التي ينظمها المركز للعام الثالث على التوالي.

وأقام قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "الصيام وصحة البدن" وتحدث الدكتور أحمد الضوي عن عبادة الصيام وصحة البدن والسنن النبوية في الصيام وذكر أحاديث شريفة تتحدث عن الصيام.

بينما قدم قصر ثقافة حسن فتحي حواديت مصرية عن "فانوس رمضان" سردتها سلوى جودة، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى ورشة فنون تشكيلية رسم فانوس رمضان تنفيذ أروى أحمد الصاوي والطفلة حبيبة علاء بصري، بينما نظم قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي في المعلومات العامة أدارته وفاء أبو العلمين.

وعقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "كيفية استقبال شهر رمضان" وتحدث العادلي حسان محمد عن رمضان شهر الطاعات والبركات وكيفية استقبال شهر رمضان ويجب ان يكون بعقد النية على الصوم والتوبة، وتعلم أحكام الصيام وتهذيب النفس على التقوى والمبادرة على صلة الرحم والقضاء على ما فاته من صيام، وتكثيف قراءة القرآن لأن شهر رمضان شهر القرآن والدعاء والمواظبة على صلاة التراويح والتصدق وإطعام المساكين فهم أولى بالإطعام.

بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة عن "استقبال شهر رمضان المبارك وفضله" وتحدث محمد أسعد عن استقبال الشهر الكريم بالتوبة والاستغفار وأن هذا الشهر فرصة لا تعوض بالرجوع إلي الله بالأعمال الصالحة وأن أفضال الشهر الكريم هي الرحمة والمغفرة، كذلك نظم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "رمضان شهر الطعام" وأوضح الشيخ موسي فتحي نعمة الله سبحانه وتعالي علي الأمة الإسلامية بالنبي المصطفي (ص) وان الآيات القرآنية والسنة النبوية تحث على نعمة الإسلام، كما ان شهر رمضان تزيد فيه البركات والخيرات وأجمل الصدقات فيه إطعام الطعام والشراب للصائمين حيث ان له فضل كبير عند الله سبحانه وتعالي، والتعاون علي البر والتقوي هو الهدف الأسمى عند الله سبحانه.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة بعنوان "فضائل الشهر الكريم" وتناول خالد نوبي فضائل شهر رمضان وفضل العبادة وكيفية استقبال الشهر الكريم، بالإضافة إلى ذلك أقامت مكتبة الدير الثقافية محاضرة بعنوان "مظاهر استقبال رمضان" وتحدث الشيخ أحمد خليفة عن مظاهر احتفال رمضان التقوي والإيمان في استقباله وقيامه، بينما قدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "دور المرأة في بناء المجتمع" وأوضح على حسان خضري دور المرأة في بناء الفرد والأسرة والمرأة راعية لنصف المجتمع من البداية للنهاية.

وأعد قصر ثقافة الطارف أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقى قصيدة "رمضان أهلا" وقصيدة في مديح المصطفي (ص)، كما نظم قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وألقى قصيدة "أمل للحنين"، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكى قصة "الحياة الجديدة" سردها أحمد محمد عبده، بالإضافة إلى ذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية ورشة رسم بالقلم الرصاص عن شهر رمضان نفذها أحمد أمين.