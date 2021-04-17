رحمة ومغفرة.. تعرف على دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان

ستعرض لكم فى هذا التقرير دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان الكريم، الذي يصادف اليوم السبت 17 من أبريل، يحرص المسلمون على أداء العبادات واغتنام الطاعات، وبينها الحرص على الدعاء في رمضان، لأنه شهر يستحب فيه الدعاء إلى الله، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ».



وترصد "الدستور"، في السطور التالية، نص دعاء اليوم الخامس من رمضان مكتوب، والذي جاء كالتالي:

نص دعاء اليوم الخامس من رمضان



عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: «اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَأَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْنِي بِحِفْظِكَ وَسِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ».

- "دعاء أول جمعة في رمضان"

- اللهم اكتـب لنا مغفرة لذنوبنا وإزاحة لهمومنا وتفريجاً لكروبنا وشفاء لمرضانا ورحمة لموتانا وسعادة تغمر قلوبنا.



- اللهم إني أستودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحد غيرك واستودعتك لاإله إلا الله فلقني إياها عند الموت واستودعتك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك واستودعتك أولادي وأهلي وكل شئ رزقتني وأعطيتني فأحفظه لي من شر خلقك أجمعين.



- اللهم إني أسألك تفريجاً لكل هم، واستجابة لكل دعاء، وشفاءً لكل مريض، وغفراناً لكل ذنب ورزقاً لكل محتاج.



- يارب في أول جمعة في رمضان ارزقنا فرحًا قريبًا يُبشر قلوبنا ويُطمئن نفوسنا، واجعلني أبكي فرحاً من حلم ظننته مستحيلاً فتحقق.



- رّبيْ إنّها ليلة الجّمـعَةْ..أول جمعة في رمضان فـاكتَب لـنا الخّيرَ فيھا ۆأسّعِدْ فيھا قّلوبَنا.. رّبـي إنّ لَكْ عّبـادٌا ينَتظّرونَ فرجًا قَريباً.. فـبشّرهمْ.. وعّبادٌا يَسألونَكْ شفاءً فعّافـِهّمْ.. ۆعّبادٌا يّرجونَ رحّمَتكَ فارّحَمهّمْ.. ۆعّبادٌا يّرجونَ منْكَ تَحقيق أماني فلا تخْذلهم آَمِيْنَ يَارَبُّ.

-"أدعية مستحبة في رمضان"



ومع نص دعاء اليوم الرابع في رمضان، هناك العديد من الأدعية التي يستحب على المسلم قولها، وهي كما يلي:



- اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ، وَقِيامي فيهِ قيامَ الْقائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرْمي فيهِ يا اِلهَ الْعالَمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنْ الُْمجْرِمينَ.



- اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.



- اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

- اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

- اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.