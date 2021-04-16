«الصحة العالمية» تحدد إرشادات الوقاية من كورونا في رمضان

قدّمت منظمة الصحة العالمية عدة إرشادات للمواطنين بمناسبة شهر رمضان للحفاظ على صحتهم في رمضان بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا.

وأشارت المنظمة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي صحي وتناول كميات وفيرة من المياه، وتجنَّب التدخين، والوجبات غير الصحية، والأطعمة الغنية بالسكر، اتباع تدابير سلامة الغذاء، والحفاظ على نشاطك، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

وأكدت ضرورة غسل الأيدي مِرارًا وتَكرارًا، وارتداء الكمامة، والإلتزام بالتباعد البدني، والحفاظ على آداب العطس والسعال الصحيحة.

وحذرت من التجمعات والفعاليات الكبيرة، خصوصاً إن كنتَ من الفئات التي يرتفع خطر إصابتها بكوفيد 19 أو تشعر بوعكة صحية.

وطالبت على ضرورة الحفاظ على روح رمضان من خلال التدبُّر والارتقاء والصلاة والمشاركة والرعاية، والتفاعل مع العائلة والأصدقاء وكبار السن مع الحفاظ على التباعد البدني، وتفقد أحبائك عن طريق الهاتف أو مكالمات الفيديو.

وأشارت إلى ضرورة تجنَّب التجمعات المزدحمة لمآدب الإفطار، وفكِّرْ في استخدام صناديق أو وجبات طعام فردية معبأة سابقًا، واستخداِم التكنولوجيا الرقمية لتنظيم صرف الصدقات أو الزكاة.

وفى سياق متصل، كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الخميس، عن خروج 439 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 161470 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 837 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 213798 من ضمنهم 161470 حالة تم شفاؤها، و12611 حالة وفاة.