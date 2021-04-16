وصول الدفعة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتيك" إلى أوكرانيا

وصلت الدفعة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا إلى أوكرانيا اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أن الدفعة الأولى تتكون من 117 ألف جرعة وصلت إلى مطار كييف اليوم.

ويستخدم لقاح "فايزر-بيونتيك" الذي طورته شركة بيونتيك الألمانية بالتعاون مع شركة فايزر الأمريكية في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، كما أثبتت نتائج الدراسات السريرية فعالية اللقاح بنسبة 95%.

وبحسب خطة التطعيم الأوكرانية، من المقرر استخدام الدفعة الأولى من لقاح فايزر-بيونتيك في تطعيم موظفي هيئة الطوارئ الحكومية ودائرة حرس الحدود الأوكرانية..وبدأت أوكرانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في 24 فبراير الماضي.

قال وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، إنه تم تسجيل 17 ألفًا و479 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونًا و921 ألفا و244 إصابة، علي مستوي البلاد.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن الإصابات الجديدة تضمنت 709 أطفال و378 عاملًا في مجال الصحة.

وأوضح وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 438 حالة وفاة جديدة، في حين تماثل 12 ألفا و54 شخصًا للشفاء، فيما يتلقى 4348 مريضاً العلاج في المستشفيات.

وتم تسجيل أعلى معدل لإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في العاصمة كييف تليها منطقة خاركيف ثم لفيف.

كما أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم ارتفعت إلى 138 مليونا و890 ألفا و681 حالة، وأفادت حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، الجمعة، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و985 ألفا و407 حالات.

وتستمر أكبر حملة تطعيم فى التاريخ لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد– 19" ، وحتى الآن تم إعطاء أكثر من 832 مليون جرعة فى 154 دولة، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج، وكان أحدث معدل نحو 18.8 مليون جرعة فى اليوم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.