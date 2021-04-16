«المسحراتى» أولى احتفالات التنمية الثقافية برمضان

فى الإسكندرية..

تبدأ فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذى يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان الكريم بالإسكندرية يوم الاثنين 8 رمضان بمركز الحرية للإبداع.

حيث يقدم المخرج إيهاب يونس على مدار يومين (20،و21 ابريل) عرض الحكي الاستعراضي "المسحراتى" يتناول العرض اجواء رمضان خلال الثمانينات والتسعينات واستقبال الناس له فى الشوارع والبيوت، كما يستعرض الدراما والاغانى التى كانت تقدم بهذه المناسبة، وذلك من خلال شخصية المسحراتى.

يذكر أن صندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب.، وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية.

فلسفة الصندوق

وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة .

كما أن للصندوق فلسفتة في تحويل المواقع الأثرية –بعد ترميمها–إلى مراكز إبداع فنى كان لها عظيم الأثر فى تنمية المستوى الثقافى لجموع السكان المحيطين بهذه المراكز وخصوصاً أنه تم إمداد هذه المواقع بكافة المتطلبات التى تكفل لها أداء دورها الثقافى والفنى. وقد بدأت التجربة عام 1996 ببيت الهراوى وامتدت حتى وصل عدد المواقع الأثرية التى تم تحويلها إلى مراكز إبداع فنى تابعة للصندوق إلى (17 ) مركزاً .

ومن ناحية أخرى فإن صندوق التنمية الثقافية يتولى إدارة وتنظيم ودعم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية فى السينما والمسرح والفنون التشكيلية والتى تعمل على دعم هذه الفنون والدفع بها فى عملية التنمية والتطوير ومنها: المهرجان القومى للسينما المصرية، المهرجان القومى للمسرح، مهرجان المسرح التجريبى، سمبوزيوم النحت الدولى بأسوان، مهرجان سينما الطفل.