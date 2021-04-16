ضبط 8 أطنان من أحجار الذهب الخام في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، من القبض على 3 متهمين أثناء التنقيب عن خام الذهب، و بحيازتهم جوالات من الأحجار الخام.

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بتمكن رجال الشرطة من تم ضبط عدد 3 متهمين وبحوزتهم التالي: 2 سيارة وعدد 220‪جوال خام الذهب تزن حوالي 8 طن، وعدد (5) هيلتي + مولد كهرباء + (2) اسطوانة بوتاجاز + (1) بطارية سيارة.



وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان البلاغ وتم القبض عليهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.



يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

وتنفيذًا لتوجيهات مدير أمن أسوان اللواء عصام عثمان، وتحت أشراف مدير إدارة البحث الجنائى، بشن الحملات التفتيشية المكبرة التي تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها، وفي إطار المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وذلك تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان .

جدير بالذكر أن مديرية أمن أسوان، شنت على مدار يومين، حملات أمنية مكثفة لفرض السيطرة الأمنية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، ومكافحة الجريمة بشتى صورها بالإضافة إلى الحملات التموينية على الأسواق لرصد المخالفات والتأكد الإلتزام بالأسعار المحددة، ومحاربة ظاهرة الاستغلال في أسواق المحافظة، وجاءت الحملات الأمنية كالتالي:

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 5أشخاص، وبحوزتهم اسلحة نارية، وكميات من البانجو، على مدار يومين.

وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

