«الكيميائية».. فاطمة تصنع مواد تجميلية من روح الطبيعة

مواد طبيعية للشعر والبشرة

وجدت فاطمة سيد، انتشار كبير للمنتجات الكيميائية الخاصة بالبشرة والشعر بشكل كبير مما يضر بالبشرة والشعر مع كثرة استخدام هذه المنتجات ومع الوقت يساهم في تكسير الشعر ويساهم استخدامنا للمواد الطبيعية على رجوع الشعر مرة أخرى لطبيعته وتقويته وتغذيته بطريقة سليمة لذا بدأت مشروعها في المنتجات الطبيعية الخاصة بالبشرة والشعر .

قالت الدكتورة فاطمة سيد، خريجة كلية علوم قسم الكيمياء، إنها بدأت الأمر من خلال عمل تركيبات طبيعية من خلال كورس عام 2014، ومن ثم بدأت في المشروع الخاص بها منذ عام مضي، للتشجيع على استخدام المواد الطبيعية وكونها فعالة مثلها مثل المواد الكيميائية ولكن تحتاج لمتخصص بالإضافةإلى أن أسعارها أرخص أيضًا.

وأضافت أنها أطلقت على المشروع اسم Pansee وهو اسم زهرة البانسي، مؤكدة أنها تركت عملها في جامعة خاصة للتفرغ لمشروعها الخاص، لإيمانها بأهمية التشجيع على استخدام منتجات من سيروم وبلسم ومقشرات من مواد طبيعية مثل الفراولة، النعناع، جوز الهند، البطيخ، زبدة الشيا.

وأكدت أن لزبدة الشيا فوائد عدة من بينها أنها تفيد البشرة والشعر تحافظ عليهما حيث تحتوي على مواد دهنيه وفيتامينات ومعادن مميزة مما يساعد على نضارة البشرة وتقوية الشعر ، حيث تحتوي على عناصر غذائية متعددة من بينها حمض الستريك، الأوليك، إلى جانب العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى المهمة للصحة العامة بشكل عام.

أما فوائد جوز الهند فتعبر مثلما أوضحت فاطمة كالتالي مزيل للماكياج من خلال وضع طبقة خفيفة منه على البشرة ويتم التدليك برفق وم ثم استخدام قطنه لإزالة الماكياج، بالإضافة لاستخدامه كريم للعينين من خلال استخدامه ككريم مرطب حول منطقة العين، واستخدامه لإزالة البقع الداكنة على الجلد بالإضافة لترطيبه للشفايف من خلال تدليك الشفاة به للحصول على شفاه ناعمه دون تشققات.

وتابعت : يمكن استخدام الزيت للشعر من خلال عمل حمام زيت ولف الشعر بفوطة دافئة بعد تدليكه جيدًا وتخلل الزيت داخل الشعر ، يتم تركه مدة ساعة ومن ثم غسله بالشامبو والبلسم ويمكن إضافة حمام كريم ايضًا للحصول على شعر مثالي، ويمكن الحصول على ذات النتيجة من خلال استخدام زيت الزيتون.