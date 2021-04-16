الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1400 مواطن بقرية بنى مؤمنة في بنى سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، سيرالعمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية بني مؤمنة مركزببا على مدار"الأربعاء والخميس الماضيين"مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء ،الرمد،الأسنان،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1416 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم 45، معمل طفيليات 26 ،حالات الأشعة 27، استصدار 3 قرارات نفقة دولة ، تحويل 10حالات للمستشفي لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 23 حالة

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 95 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا ، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 105 مواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

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