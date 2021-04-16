اقتصادية قناة السويس..189 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال مارس

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر مارس الماضي حركة تداول بحمولات 3,140,735 طن كطاقة محققة وعدد حاويات 309,685 حاوية مكافئة من خلال استقبال 189 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل عدد 43 سفينة حاويات بطاقة محققة 353,043 طن وعدد حاويات 40,374 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 5 سفن بضائع عامة، كما استقبل الميناء 4 سفن صب سائل و7 سفن ساحلي، فضلاً عن استقبال 20 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

أما ميناء شرق بورسعيد فقد استقبل خلال شهر مارس عدد 104 سفينة حاويات وعدد 1 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 2,771,177 طن وعدد حاويات 269,311 حاوية مكافئة فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 5 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 16,515 طن.

وكان المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعلن في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن . كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة ومغادرة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.



وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ سفن.