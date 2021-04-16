تنفيذ قافلتين سكانيتين ضمن «حياة كريمة» بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيراً إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز أبو حمص برئاسة اللواء مدحت الزغد والوحدة المحلية لمركز كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد ٢ قافلة سكانية شاملة أحدهما بمركز أبو حمص بقرية بلقطر- إحدى قرى المبادرة الرئاسية- وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة حيث تم خلال القافلة عقد ندوة توعية بخطورة الزيادة السكانية.

وأكد محافظ البحيرة أن القافلة شملت تقديم الخدمات التالية: قطاع الصحة تم توقيع الكشف الطبى علي "120 أطفال - 60 باطنة - 75 نساء - 60 تطعيمات اطفال - 8متابعة حمل"و فى قطاع الطب البيطري تم تقديم ندوة توعوية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها، وأيضا توعية عن مرض السل و البروسيلا و أهمية التحصينات بجانب تجريع ضد الطفيليات ١٣٠ اغنام و علاج ورش 250 رأس أغنام وعلاج جماعى267 دواب و 24 اختبار حمل.

كما ردت القافلة على استفسارات المواطنين حول البطاقات التموينية، بجانب توفير سيارة أنابيب بوتاجاز بواقع 50 أسطوانة بسعر المستودع للتخفيف على أهالي القرية، وتم عمل استكتاب لـ 16 أُمي وسيتم تسجيلهم على قاعدة البيانات وسوف يتم إبلاغهم بميعاد إمتحان محو الأمية، وفى قطاع التضامن تم الرد على 8 شكاوى لتكافل وكرامة، وفى قطاع التنمية المحلية تم القيام بنظافة الشوارع وصيانة الكشافات وأعمدة الإنارة.

كما تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية زقليح بقومانية أبو قير بكفر الدوار تم خلالها:-

توقيع الكشف الطبى على 290 حالة وصرف أكثر 350 نوع من الأدوية من خلال صيدلية الوحدة، بالإضافة إلى تجريع ورش 500 رأس ماشية،و تم توفير سيارة مواد غذائية بسعر الجملة و سيارة سطوانات غاز بسعر المصنع وفى قطاع التضامن الاجتماعي تم حل أكثر من 40 مشكلة للمترددات وتسجيل 35حالة على موقع الوزارة وتسليم 50 كرتونة مواد غذائية بالمجان،و تم استكتاب 32 حالة.

كما تم خلال القافلة تقديم ندوة توعوية عن أهمية الرياضة فى حياة الإنسان وتقديم عرض لأشبال مركز الشباب بالقرية لرياضة الكونغ فو.