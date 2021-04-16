انطلاق حملة «100 مليون وجبة» في الأردن وباكستان ومصر

تنفيذًا لمبادرة الإمارات

انطلقت اليوم، عمليات توزيع الطرود الغذائية في ثلاثة دول وهي الأردن وباكستان ومصر، تنفيذًا للمبادرة الإماراتية "حملة 100 مليون وجبة" لإطعام المحتاجين في 20 دولة عربية وأفريقية وآسيوية، خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بدأت عمليات التوزيع على الفئات المستهدفة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الإقليمين والمحليين لحملة 100 مليون وجبة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم، العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام.

"الأردن"

ويتولى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تنفيذًا لشراكته مع حملة 100 مليون وجبة، مهمة توصيل المعونات الغذائية الضرورية إلى مخيمات اللاجئين وباقي الفئات المستهدفة في الأردن طوال الحملة، وذلك لتحقيق أهداف الحملة الساعية لمساندة المحتاجين في المجتمعات الأقل دخلاً وتقديم المعونات الغذائية مباشرة لهم.

وكشريك استراتيجي لحملة 100 مليون وجبة، سيتولى برنامج الغذاء العالمي، توزيع مئات آلاف قسائم الطعام على المستفيدين من خلال التحويلات والقسائم النقدية، لمدة تتراوح بين شهر وشهرين في الأردن بالإضافة إلى فلسطين وبنغلادش.

وتساهم الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام أيضاً في عمليات توزيع الطرود الغذائية على الفئات المستهدفة في الأردن، وذلك بصفتها مظلة لبنوك الطعام في 13 دولة من الدول العشرين التي تغطيها الحملة، وبالشراكة مع بنك الطعام الأردني، إذ تعمل الشبكة على دعم حملة 100 مليون وجبة عبر توزيع المواد الغذائية في مختلف الدول التي تغطيها الحملة، بالتعاون مع بنوك الطعام المحلية في هذه الدول.

"باكستان"

وفي سياق متصل، بدأت "حملة 100 مليون وجبة" عبر مكتب مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، للأعمال الخيرية والإنسانية في باكستان بالتعاون مع سفارة الدولة توزيع الوجبات على الفئات المستهدفة في باكستان.

وجرت باكورة عمليات التوزيع في 3 قرى وأحياء تابعة لمدينة إسلام آباد، وشملت المواد الغذائية التي تم توزيعها الدقيق والأرز والعدس والفاصوليا الحمراء والسكر وزيت الطعام والتمر والشاي.

"مصر"

وفي مصر، انطلقت عمليات توزيع الطرود الغذائية على الفئات المستهدفة في مناطق محددة في الجمهورية، وذلك لتوفير الأمن الغذائي لهذه الفئات وتعمل طوال الشهر الكريم.

ولضمان وصول الدعم الغذائي إلى الفئات المستحقة، تتعاون حملة 100 مليون وجبة بعد انطلاقها في مصر، مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام وبنك الطعام المصري وعدد من الجمعيات الخيرية في مصر وذلك تحت إشراف ومتابعة وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

وتضم الطرود الغذائية التي بدأت حملة 100 مليون وجبة توزيعها في مصر بالتعاون مع بنك الطعام المصري مواد غذائية أساسية قابلة للتخزين، فيما تكفي الطرود الغذائية التي يتم توزيعها على العائلات لإعداد ما بين 240 و300 وجبة طعام طيلة شهر رمضان.

"مبادرة بن راشد"

وفي وقتٍ سابق، من أبريل الجاري، أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراءحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إطلاق حملة ١٠٠ مليون وجبة لإطعام المحتاجين في ٢٠ دولة في المنطقة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الإنسانية والشركات ورجال الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشار إلى أن الشراكة بين حملة 100 مليون وجبة وكل من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام تمثل ضمانة لوصول الدعم الغذائي الذي توفره الحملة طوال شهر رمضان المبارك إلى أوسع شريحة ممكنة وإحداث فارق إيجابي ملموس في حياة المستفيدين.

وتشكل "حملة 100 مليون وجبة" دعوة مفتوحة للأفراد والشركات والهيئات الحكومية، داخل دولة الإمارات وخارجها، للمساهمة بتقديم قيمة وجبات الطعام بحيث يمكن توصيل الطرود الغذائية التي تحمل المكونات الأساسية لإعداد الوجبات للفئات الأكثر حاجةً في 20 دولة في المنطقة العربية وأفريقيا وآسيا.