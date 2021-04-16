افتتاح مسجدين جديدين بالبحر الأحمر بتكلفة 3 ملايين جنيه

افتتح الدكتور محمود الشيمي، مدير عام أوقاف البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مسجد نسائم الرحمن، بمنطقة السلام بمدينة الغردقة،بحضور اللواء عاطف وجدى سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، والشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة بمديرية أوقاف بالبحرالأحمر، والشيخ الشحات محمد مدير إدارة أوقاف الغردقة.

وقال الدكتور محمود الشيمي مدير أوقاف البحر الأحمر، خلال الافتتاح، إن مسجد نسائم الرحمن الذي تم افتتاحه اليوم أنشئ بتكلفه 2 مليون جنيه على مساحة 350 متر، وهو من المساجد الأهلية بالمدينة.

وأضاف الشيمى أن المديرية افتتحت اليوم ايضاً مسجد الخير؛ بقرية الخير بالشلاتين جنوب المحافظة على مساحة 250 مترًا، وبتكلفةمليون و250 الف جنيه.

أوقاف البحرالاحمر: متابعة مستمر لتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمساجد ولا توجد مخالفات

كانت أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، برئاسة الشيخ محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أنه تم قضاء صلاة التراويح بجميعمساجد المحافظة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أنه بمراجعة غرفة العمليات الفرعية بالإدارات أفادت بعدم وجود أى مخالفات بالمساجد أثناء صلاةالقيام والتزم جميع الأئمة بالتوقيت الخاص بصلاة القيام.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر أنه هناك التزام كبير من المصلين داخل بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارةالأوقاف للتصدي لوباء كورونا.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر أن مديرية الأوقاف وجميع العاملين بالمديرية، على أهبة الاستعداد لتنفيذ جميع التعليمات التىصدرت من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالضوابط والاشتراطات أثناء أداء الصلوات خلال شهر رمضان المعظم.

يذكر أنه افتتح الدكتور محمود الشيمي، مدير عام أوقاف البحر الأحمر، الجمعة الماضية، مسجد التواب، بمنطقة مبارك 5 جنوب مدينةالغردقة، بحضور الشيخ عبدالباسط عثمان مدير الدعوة بمديرية أوقاف بالبحر الأحمر، والشيخ الشحات محمد مدير إدارة أوقاف الغردقة.

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