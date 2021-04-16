ضبط تشكيل عصابي يروج الهيروين في الجيزة

بعد قتلهم مدمنا في مشادة

نجحت قوات الأمن في ضبط تشكيل عصابي للاتجار في مخدر الهيروين بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات البلاغ الذي ورد للأجهزة الأمنية من إحدى المستشفيات يفيد بوصول جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، إثر إصابته بعيار ناري.



وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة مديرية أمن الجيزة إلى أن المجني عليه متعاط لمخدر الهيروين، ويتردد على أحد أوكار ترويج وبيع ذلك المخدر بطريق الكريمات الصحراوي.

- تفاصيل الواقعة

و أثناء توجهه ومرافقيه كلٍّ من ميكانيكي و سائق، مقيمان بمنطقة حلوان بالقاهرة لشراء مخدر الهيروين من مروجيه، حدثت مشادة كلامية بينهم وبين العناصر الإجرامية القائمة على بيع مخدر الهيروين، على إثرها أطلق مروجو الهيروين أعيرة نارية تجاههم أصابت إحداها المجني عليه، وتوفى عقب وصوله للمستشفى، وبتكثيف الجهود تم تحديد المتهمين 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، ويتخذون من منطقة عرب الحصار البحرية بطريق الكريمات الصحراوي مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، ومتواجدين بأحد المنازل بقرية نجوع العرب.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالمنزل المشار إليه، و تم ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية - 2 بندقية FN - كمية من الطلقات والخزائن - 15 أسطوانة خام من مخدر الهيروين وزنت 3, 450 كيلو جرام– مبلغ مالي- 2 دراجة نارية دون لوحات معدنية- 6هواتف محمول).



- اعترافات المتهمين



وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي بالاتجار في الاتجار بمخدر الهيروين، وأضافوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأن الأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف للتواصل مع عملائهم والدراجتين الناريتين لسهولة تنقلهم وهروبهم بالمناطق الصحراوية.



وفى سياق متصل يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها، وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

- اختصاصات قطاع الأمن العام

كما يقوم القطاع بوضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين، ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية، وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة، واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

و يعمل قطاع الأمن العام على توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات،

بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.