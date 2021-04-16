الجمعة 16 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

القومى لحقوق الإنسان يشكل لجنة لمتابعة الأعمال الدرامية خلال رمضان

المجلس القومى لحقوق
المجلس القومى لحقوق الانسان

شكل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لجنة لمتابعة الأعمال الدرامية خلال شهر  رمضان، وذلك برئاسة جمال فهمي، أمين لجنة الحقوق الثقافية، وتعد اللجنة منبثقة من أعمال من اللجنة الثقافية، ويأتى ذلك انطلاقا من دور المجلس القومى فى نشر ثقافة حقوق الإنسان ولما للدراما التليفزيونية من دور هام فى تشكيل وعى الشعب المصرى بما يؤثر على هذه الثقافة سلبا أو إيجابيا ومدى التعبير عن ثقافة حقوق الإنسان، ذلك يأتى وفقا لما جرى العمل عليه كل عام.

 

وأوضح جمال فهمى، رئيس اللجنة أن اللجنة تضم فى عضويتها، المخرجة انعام محمد على والناقد طارق الشناوى، والكاتب كرم النجار، والناقد ماهر زهدى، والناقد رامى عبد الرازق، والكاتبة خيرية البشلاوى، مضيفا أن  اللجنة تقوم بمتابعة الاعمال الدرامية وتقييمها لدراسة مدى التعبير عن ثقافة حقوق الإنسان وفقا لضوابط ومعايير حقوق الإنسان والتى يتم عرضها على اللجنة قبل البدء فى عملها.

 

وأضاف  أنه يتم اختيار الأعمال الفائزة بعد نهاية شهر رمضان و الإعلان عن النتيجة فى احتفالية تقوم اللجنة الثقافية بالمجلس بالإعداد لها، مؤكدا أن لجنة الدراما تتابع الأعمال الدارمية طوال الشهر وتعد تقريرها ومن خلاله يتم اختيار الأعمال المطروحة.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، قام العام الماضي بتكريم عدد من الأعمال الدرامية الفائزة في مسابقة الإنتاج الدرامي المتميز لرمضان 2020،  وفاز مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، واعتبرته لجنة التحكيم "أحد أهم الأعمال في تاريخ الدراما الوطنية المصرية، أو لعله الأهم في الثلاثين سنة الأخيرة، إذ نجح المسلسل في إعادة بعث واحدة من ملاحم البطولة العسكرية الحديثة وهي ملحمة البرث في جنوب رفح، والتضحية والفداء لأفراد الكتيبة 103 وفي مقدمتهم أسطورة الصاعقة المصرية الشهيد أحمد المنسي".

وفاز المسلسل الكارتوني "نور والرحلات الخارقة" لكونه جيد الفكرة والصياغة، ويقدم المعلومات العلمية للطفل بصورة مشوقة تحببه في العلم وتحفزه على المزيد من البحث والاطلاع.

كما فاز مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، وقالت لجنة التحكيم إنه استطاع أن يستحوذ على اهتمام جميع الفئات والأعمار، بعد أن أعاد إلى الأذهان عالم الفتوات بصورة جديدة ومختلفة، خاصة دور البطل الشعبي في إحقاق العدل داخل الحارة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

وفاز أيضا مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، وذلك لاعتباره "أكثر مسلسلات الموسم الرمضاني تماسا مع الشرائح والنماذج اجتماعية مفتقدة في إنتاج الدراما التليفزيونية المصرية، هذا التماس جعل المحصلة النهائية للعمل أقرب إلى صورة كاركاتورية ساخرة ودقيقة في عمقها وواقعيتها".

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