تحرير 66 محضرا خلال حملات تموينية مكثفة على المخابز بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية .

وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أن مديرية التموين بالبحيرة برئاسة مجدى الخضر قامت بتنفيذ عددا من الحملات علي المخابز البلدية بدائرة المحافظة أسفرت عن تحرير 66 محضرا وتقريرا ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وتصرف في الدقيق البلدي وعدم اعلان عن مواعيد التشغيل وتوقف عن الانتاج بدون اذن رسمي وعدم وجود ماكينة الخبز.

كما أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أنه للتيسير على المواطنين ونتيجه لزيادة الطلب على اسطوانات البوتاجاز ببعض المناطق داخل محافظة البحيرة فقد تم الدفع بسيارة محملة بعدد 264 اسطوانة غاز منزلية بناحية شرنوب التابعة لدائرة مركز دمنهور، كما تم الدفع بسيارة أخري محملة بعدد 200 اسطوانة غاز منزلية بقري العريان والقري التابعة لمكتب تموين شرنوب.

وكانت الرقابة والتموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة قسم الصيانة قامت بالمرور على مستودع الدقيق بناحية مركز ابوحمص وذلك للتأكد من اتباع كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للحفاظ على الدقيق وتم عمل جشن أوزان لعينات عشوائية للدقيق.

وأثبت وجود عجز بالشكائر الواردة من احد المطاحن 218 جرام فى الشيكارة الواحدة من الشكائر التى تم عمل عينة جشن عليها ، وتم تحرير محضر بذلك ، وتم عمل معاينات لعدد 2 ماكينات طحين و 2 فراكة ارز بناحية ابوحمص وذلك تمهيداً لإرسال المعاينات للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم عمل المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.