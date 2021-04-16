«تموين بورسعيد» تحرر 77 محضرا خلال أسبوع

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير عدد 77 محضراً تموينياً، وذلك بمناطق متفرقة بإنحاء المحافظة ، مع قدوم شهر رمضان.



حيث تم ضبط 250 كيلو جرامات أرز بدون أى بيانات تدل على مصدره أو تواريخ الانتاج أو الصلاحية، وتم ضبط كمية ربع طن من المخلل بدون أى بيانات تدل على مصدره أو تواريخ الانتاج أو الصلاحية، وضبط نصف طن لحوم مجهولة المصدر بدون أى بيانات تدل على صلاحيتها أو إنتاجها مما يشكل خطراً على صحة مستهلكيها، وكذلك ضبط 150 لفة شيكارتون ( بكر لاصق ) مغشوش داخل أحد محال الأدوات الكهربئية مما يسبب أضرار بالغة على مستخدميه، وضبط 100 كيلو جرامات شيكولاته منتهية الصلاحية غير صالحة للإستهلاك الأدمى.

◄ في مجال الأسواق



وحرر رجال تموين بورسعيد 20 محضراً لعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية، و15 محضراً شهادات صحية للعاملين تثبت خلوهم من الأمراض، و5 محاضر لعدم إعلان عن وجود مخزن .



◄ في مجال المخابز البلدية التموينية



وتمكنت مديرية تموين بورسعيد من تحرير 10 تقارير نقص وزن، و12 تقرير عدم نظافة أدوات العجين، و 5 تقارير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، وكذلك 5 تقارير عدم وجود قائمة تشغيل .

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد واصل جولاته التفقدية اليوم علي عدد من المشروعات التي تتم داخل المحافظة.

حيث تفقد إحدى منافذ بيع اللحوم البلدي التابعة لمشروع تربية الماشية بحي المناخ والتي تقدم اللحوم باسعار مناسبة للجمهور وقد رافق المحافظ اثناء الجولة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

وخلال الجولة التقى المحافظ بعدد من المواطنين واطمأن منهم علي جودة المعروض من اللحوم واشار بان منافذ بيع المحافظة تقدم لحوم بلدي طازجة اقل سعرا من السوق وتشهد اقبالا كبيرا من المواطنيين واكد المحافظ بان هناك رقابة مشددة علي جميع منافذ البيع وشوادر اللحوم تحت اشراف مديرية التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري.