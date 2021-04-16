محافظ الدقهلية يفتتح مسجد قرية القنان الكبير بمركز السنبلاوين

بـ12 مليون جنيه

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المسجد الكبير بقرية القنان بمركز السنبلاوين على مساحة إجمالية قدرها 900 متربع بتكلفة قدرها 12 مليون جنيه. وقد رافقه خلال الافتتاح من السادة أعضاء "النواب والشيوخ" كل من السيد النائب اللواء أحمد العوضي والسيد النائب اللواء هشام الحصرى والسيد النائب اللواء محمد السعيد عوض والسيد النائب أسامة عبد العاطى، والسيد النائب محمد عبد المعطي.

ويتكون المسجد من دورين ويضم دار مناسبات ودورات المياة ومكان الوضوء وصحن المسجد ويتسع لأكثر من 650 مصلي، وقد تم إنشاؤهبالجهود ذاتية وبإشراف وزارة الاوقاف، وذلك ضمن خطة الوزارة لاحلال وتجديد عدد من المساجد فى محافظة الدقهلية.

وقد أدى محافظ الدقهلية صلاة الجمعة بالمسجد الجديد عقب افتتاحه، وأكد المحافظ حرصه على التعاون التام مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وأكد محافظ الدقهلية أيضا على دعمه المستمر ومساندته لمبادرات ومساهمات المجتمع المدنى والجهود الذاتية بالدقهلية ومشاركتها الفعالة مع اجهزة الدولة فى رفع المعاناه عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم مشيرا ان الدقهلية رائدة بالفعل فى مجال المشاركةالمجتمعية والجهود الذاتية فى كافة المجالات.

◄ خطبة الجمعة

وقد ألقى خطبة الجمعة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الاوقاف تحت عنوان (رمضان شهر القرآن..) واكد فيها على ان الله قد فضلشهر رمضان المبارك على سائر الشهور واختصه بفضائل عديدة من أعظمها أن أنزل فيه القرآن على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلممشيرا الى قول الله سبحانه وتعالى " شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان" مؤكدا ان سيدنا محمدعليه الصلاة والسلام كان يجعل للقرآن مزيد عناية واهتمام بالقرآن فى شهر رمضان المبارك ، واضاف ان القرآن والصيام هما من أسبابنجاة العباد يوم القيامة

واختتم وكيل وزارة الاوقاف خطبة الجمعة بقوله " ما أحوجنا إلى قراءة القرآن وتدبر معانيه والتأمل فى جوانب عظمته والتخلق بأخلاقه حتىيتحقق بذلك صلاح القلوب وصلاح المجتمعات .

حضر الافتتاح متولى عبد العال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ونواب رئيس المركز و قيادات الدعوة بالدقهلية ولفيف من التنفيذيين بمديرية اوقاف الدقهلية وجمع من مواطنى القرية والقرى المجاورة.