«الزراعة»: غرفة عمليات بالَوزارة لمتابعة استلام القمح

القرش: صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

أكد الدكتور محمد القرش مساعد وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، تجهيز غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة عمليات استلام القمح من المزارعين بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، وغرفة عمليات وزارة التموين، وهيئة السلع التموينية والبنك الزراعي المصري للتيسير على المزارعين وحل أي مشكلة تواجه تسويق القمح.



وقال القرش في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم استقبال الأقماح من المزارعين وصرف الثمن خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أن الدولة مهتمة بمحصول القمح وقد زادت المساحات المنزرعة هذا العام من 3.2 مليون فدان إلى أكثر من 3.4 مليون فدان متوقع أن يرتفع الإنتاج هذا العام لأكثر من 9.5 مليون فدان وترتفع الإنتاجية خلال الفترة المقبلة مع زراعة القمح في مشروع المليون ونصف فدان والدلتا الجديدة، كما أن انتاجية الفدان ارتفعت من 10 إلى 20 أردبا للفدان ووصلت الإنتاجية للفدان في المزارع النموذجية إلى 25 و30 أردبًا للفدان، حيث تسعى الوزارة لتضيق الفجوة الاستيرادية من القمح.

ومن جهة أخرى، قام معمل بحوث صحة الحيوان في بورسعيد بتنفيذ دورة تدريبية لتنميته قطاع تربية طيور الزينة فى مصر بعنوان (طيور الزينة- التربية، اهم الامراض و العلاج) بالتعاون بين معمل بيطرى بورسعيد التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية ونقابة الأطباء البيطريين ببورسعيد لإستعراض المشاكل المرضية التي تواجه طيور الزينة، وذلك بإجراء الدور الأرشادى والثقافى والتقنى لأصحاب المشروعات الصغيرة .

وحاضر في هذه الدورة نخبة من المتخصصين فى مجال طيور الزينة ومنهم الدكتور وليد فتحي أستاذ علم الادوية، كلية الطب البيطري ، جامعة قناة السويس و الدكتور ايهاب هلال بمعهد بحوث الصحة الحيوانية فرع بورسعيد، فيما شملت الدورة التدريبية عدد من الموضوعات الهامه لتنمية تلك الصناعة ومنها اهم انواع طيور الزينة، التغذية والمشكلات المتعلقة بها، التربية و الرعاية الدورية، واهم امراض طيور الزينة و علاجها و وعرض و مناقشة دراسة جدوى لمشروعات التربية الصغيرة.

ومن جانبه قال ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان في تصريحات صحية الخميس بأن تلك الدورة نفذت مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس الكوفيد 19. موضحا أن تنفيذ تلك الدورة لأول مرة بمحافظة بورسعيد لتنشيط المشروعات الصغيرة فى هذا المجال وكذلك لهواة طيور الزينة. موضحا أن تلك الدورة لاقت أهتماما كبير وسيتم تنفيذها فى القاهرة بالقريب العاجل وستنفذ تباعاً فى جميع محافظات الجمهورية .

وأضاف مدير معهد صحة الحيوان ان هذه الدورة تستهدف رفع كفاءة الباحثين بالمعامل الفرعية ومعهد صحة الحيوان للكشف عن الامراض التي تهدد الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، مشيرا إلي أن ذلك يتم بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية والمراكز البحثية العلمية بالجامعات.